https://ria.ru/20210817/biometriya-1746019649.html

Эксперт: беременность может помешать пользоваться биометрическими данными

Эксперт: беременность может помешать пользоваться биометрическими данными - РИА Новости, 17.08.2021

Эксперт: беременность может помешать пользоваться биометрическими данными

Биометрию в настоящее время нельзя применять для подтверждения финансовых операций, в том числе и потому, что меняются сами биометрические особенности человека, РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T04:15

2021-08-17T04:15

2021-08-17T04:15

общество

лаборатория касперского

сергей голованов

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Биометрию в настоящее время нельзя применять для подтверждения финансовых операций, в том числе и потому, что меняются сами биометрические особенности человека, например, у женщин во время беременности, заявил в интервью РИА Новости главный эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.По его словам, в настоящее время нельзя использовать биометрию для подтверждения транзакций, во-первых, из-за ошибок при оцифровке таких данных. А во-вторых, из-за того, что сами биометрические особенности у человека меняются."Например, сканеры глаз не работают для беременных, в этом положении у женщин происходят некоторые изменения в сетчатке глаза", - указал Голованов.Единая биометрическая система (ЕБС), разработанная "Ростелекомом" по инициативе Минцифры и ЦБ РФ, заработала в июне 2018 года, тогда граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через ЕБС и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). С 1 января 2021 года вступил в силу закон, расширяющий сферы применения ЕБС.

https://radiosputnik.ria.ru/20210808/biometriya-1744907602.html

россия

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общество, лаборатория касперского, сергей голованов , россия