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Эксперт: беременность может помешать пользоваться биометрическими данными
Эксперт: беременность может помешать пользоваться биометрическими данными - РИА Новости, 17.08.2021
Эксперт: беременность может помешать пользоваться биометрическими данными
Биометрию в настоящее время нельзя применять для подтверждения финансовых операций, в том числе и потому, что меняются сами биометрические особенности человека, РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T04:15
2021-08-17T04:15
общество
лаборатория касперского
сергей голованов
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Биометрию в настоящее время нельзя применять для подтверждения финансовых операций, в том числе и потому, что меняются сами биометрические особенности человека, например, у женщин во время беременности, заявил в интервью РИА Новости главный эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.По его словам, в настоящее время нельзя использовать биометрию для подтверждения транзакций, во-первых, из-за ошибок при оцифровке таких данных. А во-вторых, из-за того, что сами биометрические особенности у человека меняются."Например, сканеры глаз не работают для беременных, в этом положении у женщин происходят некоторые изменения в сетчатке глаза", - указал Голованов.Единая биометрическая система (ЕБС), разработанная "Ростелекомом" по инициативе Минцифры и ЦБ РФ, заработала в июне 2018 года, тогда граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через ЕБС и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). С 1 января 2021 года вступил в силу закон, расширяющий сферы применения ЕБС.
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общество, лаборатория касперского, сергей голованов , россия
04:15 17.08.2021
 
Эксперт: беременность может помешать пользоваться биометрическими данными

Эксперт "Лаборатории Касперского" Голованов: беременность может помешать пользоваться биометрией

© Depositphotos / stockassoБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Depositphotos / stockasso
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Биометрию в настоящее время нельзя применять для подтверждения финансовых операций, в том числе и потому, что меняются сами биометрические особенности человека, например, у женщин во время беременности, заявил в интервью РИА Новости главный эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
По его словам, в настоящее время нельзя использовать биометрию для подтверждения транзакций, во-первых, из-за ошибок при оцифровке таких данных. А во-вторых, из-за того, что сами биометрические особенности у человека меняются.
"Например, сканеры глаз не работают для беременных, в этом положении у женщин происходят некоторые изменения в сетчатке глаза", - указал Голованов.
Единая биометрическая система (ЕБС), разработанная "Ростелекомом" по инициативе Минцифры и ЦБ РФ, заработала в июне 2018 года, тогда граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через ЕБС и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). С 1 января 2021 года вступил в силу закон, расширяющий сферы применения ЕБС.
Автомобиль такси на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 11:03В России
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ОбществоЛаборатория КасперскогоСергей ГоловановРоссия
 
 
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