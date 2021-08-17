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"Талибан"* пообещал обеспечить безопасность посольств в Афганистане
"Талибан"* пообещал обеспечить безопасность посольств в Афганистане - РИА Новости, 17.08.2021
"Талибан"* пообещал обеспечить безопасность посольств в Афганистане
Территории дипведомств всех стран и международных организаций в Афганистане будут в полной безопасности, заявил представитель движения "Талибан"* (признано... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T18:08
2021-08-17T18:08
2021-08-17T18:36
в мире
талибан
афганистан
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Территории дипведомств всех стран и международных организаций в Афганистане будут в полной безопасности, заявил представитель движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) Забиулла Муджахид."На территориях, где расположены посольства, будет полная безопасность... ваши представители, посольства, миссии, международные организации, гуманитарные агентства, я хочу заверить вас... что их безопасность обеспечена", - заявил Муджахид на пресс-конференции.Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда талибы (радикальное движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) после вывода войск США и НАТО захватили большую часть территории Афганистана. В воскресенье, 15 августа, талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, талибан, афганистан
18:08 17.08.2021 (обновлено: 18:36 17.08.2021)
"Талибан"* пообещал обеспечить безопасность посольств в Афганистане
Представитель "Талибана"* Муджахид: движение обеспечит безопасность посольств в Афганистане