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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/bezopasnost-1746126419.html
"Талибан"* пообещал обеспечить безопасность посольств в Афганистане
"Талибан"* пообещал обеспечить безопасность посольств в Афганистане - РИА Новости, 17.08.2021
"Талибан"* пообещал обеспечить безопасность посольств в Афганистане
Территории дипведомств всех стран и международных организаций в Афганистане будут в полной безопасности, заявил представитель движения "Талибан"* (признано... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T18:08
2021-08-17T18:36
в мире
талибан
афганистан
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Территории дипведомств всех стран и международных организаций в Афганистане будут в полной безопасности, заявил представитель движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) Забиулла Муджахид."На территориях, где расположены посольства, будет полная безопасность... ваши представители, посольства, миссии, международные организации, гуманитарные агентства, я хочу заверить вас... что их безопасность обеспечена", - заявил Муджахид на пресс-конференции.Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда талибы (радикальное движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) после вывода войск США и НАТО захватили большую часть территории Афганистана. В воскресенье, 15 августа, талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, талибан, афганистан
18:08 17.08.2021 (обновлено: 18:36 17.08.2021)
 
"Талибан"* пообещал обеспечить безопасность посольств в Афганистане

Представитель "Талибана"* Муджахид: движение обеспечит безопасность посольств в Афганистане

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Территории дипведомств всех стран и международных организаций в Афганистане будут в полной безопасности, заявил представитель движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) Забиулла Муджахид.
"На территориях, где расположены посольства, будет полная безопасность... ваши представители, посольства, миссии, международные организации, гуманитарные агентства, я хочу заверить вас... что их безопасность обеспечена", - заявил Муджахид на пресс-конференции.
Амрулла Салех - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
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Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда талибы (радикальное движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) после вывода войск США и НАТО захватили большую часть территории Афганистана. В воскресенье, 15 августа, талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистан
 
 
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