https://ria.ru/20210817/belorussiya-1746154510.html

Минск заявил, что страны ЕС нарушают договоры в ситуации с мигрантами

Минск заявил, что страны ЕС нарушают договоры в ситуации с мигрантами - РИА Новости, 17.08.2021

Минск заявил, что страны ЕС нарушают договоры в ситуации с мигрантами

Заместитель начальника управления Государственного пограничного комитета Белоруссии Алексей Сытенков заявил, что сопредельные страны ЕС нарушают международные... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T23:55

2021-08-17T23:55

2021-08-17T23:55

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здоровье - общество

мигранты

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МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Заместитель начальника управления Государственного пограничного комитета Белоруссии Алексей Сытенков заявил, что сопредельные страны ЕС нарушают международные договоры в ситуации с нелегальными мигрантами.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на сопредельную территорию."Мы видим нарушение международного права по вопросам предоставления защиты", - сказал Сытенков в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном во вторник.Он отметил, что Белоруссия имеет с сопредельными государствами ряд договоров, которые регулируют взаимодействия в данной сфере. В частности, был приведен пример договора между Белоруссией и Литвой о режиме госграницы. По словам представителя комитета, в документе "конкретно прописана процедура передачи лиц, работы с лицами, обратившимися с ходатайствами о предоставлении убежища". "Согласно ему, лицо не может быть передано на территорию иного государства, в частности с территории Литвы обратно в Беларусь, если оно заявило об этом ходатайство (о предоставлении убежища - ред.). Но наши коллеги игнорируют это требование, и мы отмечаем силовое выдворение лиц, независимо от того, что основная их цель прибытия на территорию ЕС - получение защиты на территории Европейского союза", - отметил Сытенков.Он также обратил внимание, что в имеющихся межгосударственных договорах определена процедура, как передавать задержанных на границе лиц. "Место, время, обстоятельства… Должны быть четкие и конкретные факты нарушения государственной границы. Но наши коллеги на сегодняшний момент конкретных фактов предоставить не могут. К тому же мы отмечаем тенденцию, что они пытаются перенаправить (нелегальных мигрантов - ред.) на другие направления (границы - ред.). Соответственно, когда эти лица приходят к нам на территорию, мы не знаем, что это за лица", - продолжил представитель комитета.Он напомнил, что одна из основных задач пограничников - пресечение нарушений и фактов, которые создают угрозу национальной безопасности. "Наша основная задача - чтобы Беларусь жила в мире, чтобы никакие элементы деструктивной, экстремистской деятельности не проникли на территорию Беларуси. Для этого мы и выполняем задачи по охране границы", - заявил Сытенков.Представитель Госпогранкомитета отметил, что ведомство контактирует с Белорусским обществом Красного креста по вопросам оказания помощи нелегальным мигрантам, в частности предоставления им продуктов питания и гигиенических средств.Телеканал также показал интервью с нелегальными мигрантами. Один из них, попавший в белорусскую больницу и теперь желающий быть депортированным на родину в Ирак, рассказал, что четырежды пытался попасть в Литву, чтобы оттуда направиться в Испанию, но его избили литовские пограничники. "Мы переходили литовскую границу, нас избили, обокрали, били кулаками, дубинками, ногами, применяли электрошокер. Я вернусь в Ирак, лучше умереть на родине, чем там, где это могло случиться", - отметил он.Беременная мигрантка также из Ирака, которая вместе с детьми попала в белорусскую больницу, а затем в пункт временного пребывания беженцев Белоруссии, рассказала, что планировала попасть через Литву в Германию к проживающим там родственникам."Я больна, дома нет лечения, доктор сказал, что нужна хирургическая операция за рубежом. После этого я решила добираться в Германию, чтобы там лечиться… Литовские военные очень жестко обращались с нами, вернули нас на белорусскую территорию… Пусть отпустят нас в Ирак, мы не хотим ни в Белоруссию, ни в Литву, мы очень устали, пусть депортируют нас, потому что нас нигде не принимают", - сказала женщина.Представители группы мигрантов, которые находились в момент съемки в лесу в приграничной зоне, рассказали, что их "полиция Литвы возвращает в Белоруссию, а Белоруссия отправляет обратно в Литву". Один из мужчин рассказал, что мигранты едят траву, листья деревьев, и обратился с призывом о помощи, в том числе гуманитарной, к благотворительным и правозащитным организациям

https://ria.ru/20210815/migrant-1745808409.html

https://ria.ru/20210814/litva-1745693559.html

https://ria.ru/20210813/lukashenko-1745687306.html

испания

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, испания, белоруссия, минск, александр лукашенко, здоровье - общество, мигранты