https://ria.ru/20210817/bayden-1746013858.html

Байден выступит на сессии Генассамблеи ООН 21 сентября

Байден выступит на сессии Генассамблеи ООН 21 сентября - РИА Новости, 17.08.2021

Байден выступит на сессии Генассамблеи ООН 21 сентября

Президент США Джо Байден, как ожидается, выступит на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН 21 сентября, следует из предварительной программы, которая... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T00:55

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ООН, 17 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден, как ожидается, выступит на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН 21 сентября, следует из предварительной программы, которая имеется в распоряжении РИА Новости.Выступление Байдена стоит вторым по счету после президента Бразилии Жаира Болсонару.Семьдесят шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 14 сентября. При этом важнейшее внешнеполитическое событие года – неделя высокого уровня сессии ГА ООН – пройдет с 21 по 27 сентября.

https://ria.ru/20210817/oon-1746013200.html

сша

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2021

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в мире, сша, оон, джо байден