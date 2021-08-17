https://ria.ru/20210817/bayden-1746013858.html
Байден выступит на сессии Генассамблеи ООН 21 сентября
Байден выступит на сессии Генассамблеи ООН 21 сентября - РИА Новости, 17.08.2021
Байден выступит на сессии Генассамблеи ООН 21 сентября
Президент США Джо Байден, как ожидается, выступит на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН 21 сентября, следует из предварительной программы, которая... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T00:55
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ООН, 17 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден, как ожидается, выступит на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН 21 сентября, следует из предварительной программы, которая имеется в распоряжении РИА Новости.Выступление Байдена стоит вторым по счету после президента Бразилии Жаира Болсонару.Семьдесят шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 14 сентября. При этом важнейшее внешнеполитическое событие года – неделя высокого уровня сессии ГА ООН – пройдет с 21 по 27 сентября.
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в мире, сша, оон, джо байден
Байден выступит на сессии Генассамблеи ООН 21 сентября
Президент США Байден выступит на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН 21 сентября