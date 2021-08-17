https://ria.ru/20210817/avstriya-1746062194.html

В Австрии отменили обязательный карантин для туристов из России

В Австрии отменили обязательный карантин для туристов из России - РИА Новости, 17.08.2021

В Австрии отменили обязательный карантин для туристов из России

Австрийские власти смягчили условия въезда в страну: полностью вакцинированные туристы, прибывающие из России и еще нескольких стран, больше не обязаны... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T13:57

2021-08-17T13:57

2021-08-17T13:57

туризм

австрия

новости - туризм

туристы

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595074555_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_c8aed3198084ef49679f2ec605ff756e.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Австрийские власти смягчили условия въезда в страну: полностью вакцинированные туристы, прибывающие из России и еще нескольких стран, больше не обязаны соблюдать обязательный карантин по прилету, сообщает "Турпром".Это решение было принято после того, как Россию, Индию, Нидерланды, Непал, Великобританию, ЮАР, Замбию и Ботсвану исключили из списка регионов распространения коронавируса. Прилетающие из этих стран в Австрию путешественники не должны находиться на самоизоляции, но у россиян могут возникнуть сложности.Дело в том, что в Австрии на данный момент одобрены семь вакцин: BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac, Sinopharm и Covishield. Российского "Спутника V" в этом списке нет.Однако уточняется, что в Австрии путешественники считаются полностью привитыми, даже если они принимали дозы вакцин от разных компаний, то есть — смешали несколько видов.Для того, чтобы въехать в страну, туристы также могут предъявить справку о перенесенном коронавирусе вместе с документом, подтверждающим получение одной дозы вакцины из списка одобренных.

https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html

австрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

австрия, новости - туризм, туристы, россия, коронавирус covid-19