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Туризм
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В Австрии отменили обязательный карантин для туристов из России
В Австрии отменили обязательный карантин для туристов из России - РИА Новости, 17.08.2021
В Австрии отменили обязательный карантин для туристов из России
Австрийские власти смягчили условия въезда в страну: полностью вакцинированные туристы, прибывающие из России и еще нескольких стран, больше не обязаны... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T13:57
2021-08-17T13:57
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Австрийские власти смягчили условия въезда в страну: полностью вакцинированные туристы, прибывающие из России и еще нескольких стран, больше не обязаны соблюдать обязательный карантин по прилету, сообщает "Турпром".Это решение было принято после того, как Россию, Индию, Нидерланды, Непал, Великобританию, ЮАР, Замбию и Ботсвану исключили из списка регионов распространения коронавируса. Прилетающие из этих стран в Австрию путешественники не должны находиться на самоизоляции, но у россиян могут возникнуть сложности.Дело в том, что в Австрии на данный момент одобрены семь вакцин: BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson &amp; Johnson, Moderna, Sinovac, Sinopharm и Covishield. Российского "Спутника V" в этом списке нет.Однако уточняется, что в Австрии путешественники считаются полностью привитыми, даже если они принимали дозы вакцин от разных компаний, то есть — смешали несколько видов.Для того, чтобы въехать в страну, туристы также могут предъявить справку о перенесенном коронавирусе вместе с документом, подтверждающим получение одной дозы вакцины из списка одобренных.
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австрия, новости - туризм, туристы, россия, коронавирус covid-19
13:57 17.08.2021
 

В Австрии отменили обязательный карантин для туристов из России

© Pixabay / Pixabay/denfranТироль, Австрия
Тироль, Австрия - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Pixabay / Pixabay/denfran
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Австрийские власти смягчили условия въезда в страну: полностью вакцинированные туристы, прибывающие из России и еще нескольких стран, больше не обязаны соблюдать обязательный карантин по прилету, сообщает "Турпром".
Это решение было принято после того, как Россию, Индию, Нидерланды, Непал, Великобританию, ЮАР, Замбию и Ботсвану исключили из списка регионов распространения коронавируса. Прилетающие из этих стран в Австрию путешественники не должны находиться на самоизоляции, но у россиян могут возникнуть сложности.
Дело в том, что в Австрии на данный момент одобрены семь вакцин: BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac, Sinopharm и Covishield. Российского "Спутника V" в этом списке нет.
Однако уточняется, что в Австрии путешественники считаются полностью привитыми, даже если они принимали дозы вакцин от разных компаний, то есть — смешали несколько видов.
Для того, чтобы въехать в страну, туристы также могут предъявить справку о перенесенном коронавирусе вместе с документом, подтверждающим получение одной дозы вакцины из списка одобренных.
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