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На борту судна в Атлантике погибли около 50 мигрантов, сообщил источник
На борту судна в Атлантике погибли около 50 мигрантов, сообщил источник - РИА Новости, 17.08.2021
На борту судна в Атлантике погибли около 50 мигрантов, сообщил источник
Почти 50 нелегальных мигрантов погибли от голода и жажды на борту судна при попытке добраться до Канарских островов, сообщает газета Pais со ссылкой на... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T19:50
2021-08-17T19:50
в мире
испания
марокко
здоровье - общество
атлантический океан
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Почти 50 нелегальных мигрантов погибли от голода и жажды на борту судна при попытке добраться до Канарских островов, сообщает газета Pais со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ).Судно с 54 мигрантами из различных африканских стран отплыло от берегов Марокко второго августа. Уже через один или два дня после отплытия судно легло в дрейф в Атлантическом океане из-за поломки двигателя. Еще через несколько дней на судне кончились запасы еды и воды, и люди, по словам выживших, начали умирать один за другим.В понедельник судно было обнаружено у мавританского побережья в районе города Нуадибу. Сотрудники береговой охраны обнаружили на его борту только семь выживших – женщину и шестерых мужчин. Остальные 47 человек погибли.Канарские острова переживают самый тяжелый миграционный кризис с 2006 года. В общей сложности за прошлый год по морю и по суше в Испанию попали 41,8 тысячи мигрантов. Только на Канары прибыли более 23 тысяч, на 750% больше, чем годом ранее.
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испания
марокко
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в мире, испания, марокко, здоровье - общество, атлантический океан
19:50 17.08.2021
 
На борту судна в Атлантике погибли около 50 мигрантов, сообщил источник

Газета Pais: на борту судна в Атлантике погибли от голода и жажды около 50 мигрантов

© РИА Новости / Григорис Сиамидис / Перейти в фотобанкРезиновая лодка на берегу острова Лесбос в Греции, на которой приплыли мигранты с турецкого побережья
Резиновая лодка на берегу острова Лесбос в Греции, на которой приплыли мигранты с турецкого побережья - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Григорис Сиамидис
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Почти 50 нелегальных мигрантов погибли от голода и жажды на борту судна при попытке добраться до Канарских островов, сообщает газета Pais со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ).
Судно с 54 мигрантами из различных африканских стран отплыло от берегов Марокко второго августа. Уже через один или два дня после отплытия судно легло в дрейф в Атлантическом океане из-за поломки двигателя. Еще через несколько дней на судне кончились запасы еды и воды, и люди, по словам выживших, начали умирать один за другим.
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В понедельник судно было обнаружено у мавританского побережья в районе города Нуадибу. Сотрудники береговой охраны обнаружили на его борту только семь выживших – женщину и шестерых мужчин. Остальные 47 человек погибли.
Канарские острова переживают самый тяжелый миграционный кризис с 2006 года. В общей сложности за прошлый год по морю и по суше в Испанию попали 41,8 тысячи мигрантов. Только на Канары прибыли более 23 тысяч, на 750% больше, чем годом ранее.
 
В миреИспанияМароккоЗдоровье - ОбществоАтлантический океан
 
 
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