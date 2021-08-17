https://ria.ru/20210817/atlantika-1746140243.html

На борту судна в Атлантике погибли около 50 мигрантов, сообщил источник

На борту судна в Атлантике погибли около 50 мигрантов, сообщил источник - РИА Новости, 17.08.2021

На борту судна в Атлантике погибли около 50 мигрантов, сообщил источник

Почти 50 нелегальных мигрантов погибли от голода и жажды на борту судна при попытке добраться до Канарских островов, сообщает газета Pais со ссылкой на... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T19:50

2021-08-17T19:50

2021-08-17T19:50

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испания

марокко

здоровье - общество

атлантический океан

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Почти 50 нелегальных мигрантов погибли от голода и жажды на борту судна при попытке добраться до Канарских островов, сообщает газета Pais со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ).Судно с 54 мигрантами из различных африканских стран отплыло от берегов Марокко второго августа. Уже через один или два дня после отплытия судно легло в дрейф в Атлантическом океане из-за поломки двигателя. Еще через несколько дней на судне кончились запасы еды и воды, и люди, по словам выживших, начали умирать один за другим.В понедельник судно было обнаружено у мавританского побережья в районе города Нуадибу. Сотрудники береговой охраны обнаружили на его борту только семь выживших – женщину и шестерых мужчин. Остальные 47 человек погибли.Канарские острова переживают самый тяжелый миграционный кризис с 2006 года. В общей сложности за прошлый год по морю и по суше в Испанию попали 41,8 тысячи мигрантов. Только на Канары прибыли более 23 тысяч, на 750% больше, чем годом ранее.

https://ria.ru/20210805/la-mansh-1744500534.html

испания

марокко

атлантический океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, испания, марокко, здоровье - общество, атлантический океан