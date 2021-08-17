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В Нижегородской области арестовали обвиняемого в убийстве 16-летней девушки
В Нижегородской области арестовали обвиняемого в убийстве 16-летней девушки - РИА Новости, 17.08.2021
В Нижегородской области арестовали обвиняемого в убийстве 16-летней девушки
Обвиняемый в убийстве 16-летней девушки в Нижегородской области заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:40
2021-08-17T13:10
происшествия
нижегородская область
сосновский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве 16-летней девушки в Нижегородской области заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.О задержании предполагаемого убийцы девушки, которая ушла из дома в деревне Бараново Сосновского района 14 августа и пропала, СУСК сообщал на следующий день, когда было обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти. Им оказался 22-летний житель Бараново, знакомый девушки."Семнадцатого августа 2021 года судом удовлетворено ходатайство следственных органов СК России по Нижегородской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 22-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в релизе регионального СУСК.Отмечается, что в ходе допроса в качестве обвиняемого он дал следователям СК признательные показания, подробно сообщив об обстоятельствах совершенного им убийства.По версии следствия, в ночь на 15 августа молодые люди встретились около деревни Бараново, где между ними состоялся разговор об отношениях. Парень на почве ревности нанес девушке удар ножом в область сердца, от которого она скончалась на месте происшествия.
https://ria.ru/20210815/ubiystvo-1745832113.html
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, сосновский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:40 17.08.2021 (обновлено: 13:10 17.08.2021)
 
В Нижегородской области арестовали обвиняемого в убийстве 16-летней девушки

В Нижегородской области арестовали 22-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве 16-летней девушки

© СК РФ по Нижегородской областиВ Нижегородской области обвиняемый в убийстве несовершеннолетней девушки в Сосновском районе заключен под стражу
В Нижегородской области обвиняемый в убийстве несовершеннолетней девушки в Сосновском районе заключен под стражу
© СК РФ по Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве 16-летней девушки в Нижегородской области заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
О задержании предполагаемого убийцы девушки, которая ушла из дома в деревне Бараново Сосновского района 14 августа и пропала, СУСК сообщал на следующий день, когда было обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти. Им оказался 22-летний житель Бараново, знакомый девушки.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
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"Семнадцатого августа 2021 года судом удовлетворено ходатайство следственных органов СК России по Нижегородской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 22-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в релизе регионального СУСК.
Отмечается, что в ходе допроса в качестве обвиняемого он дал следователям СК признательные показания, подробно сообщив об обстоятельствах совершенного им убийства.
По версии следствия, в ночь на 15 августа молодые люди встретились около деревни Бараново, где между ними состоялся разговор об отношениях. Парень на почве ревности нанес девушке удар ножом в область сердца, от которого она скончалась на месте происшествия.
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ПроисшествияНижегородская областьСосновский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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