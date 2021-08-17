https://ria.ru/20210817/arest-1746053316.html

В Нижегородской области арестовали обвиняемого в убийстве 16-летней девушки

В Нижегородской области арестовали обвиняемого в убийстве 16-летней девушки - РИА Новости, 17.08.2021

В Нижегородской области арестовали обвиняемого в убийстве 16-летней девушки

Обвиняемый в убийстве 16-летней девушки в Нижегородской области заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T11:40

2021-08-17T11:40

2021-08-17T13:10

происшествия

нижегородская область

сосновский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве 16-летней девушки в Нижегородской области заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.О задержании предполагаемого убийцы девушки, которая ушла из дома в деревне Бараново Сосновского района 14 августа и пропала, СУСК сообщал на следующий день, когда было обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти. Им оказался 22-летний житель Бараново, знакомый девушки."Семнадцатого августа 2021 года судом удовлетворено ходатайство следственных органов СК России по Нижегородской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 22-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в релизе регионального СУСК.Отмечается, что в ходе допроса в качестве обвиняемого он дал следователям СК признательные показания, подробно сообщив об обстоятельствах совершенного им убийства.По версии следствия, в ночь на 15 августа молодые люди встретились около деревни Бараново, где между ними состоялся разговор об отношениях. Парень на почве ревности нанес девушке удар ножом в область сердца, от которого она скончалась на месте происшествия.

https://ria.ru/20210815/ubiystvo-1745832113.html

https://ria.ru/20210814/priangare-1745727103.html

нижегородская область

сосновский район

россия

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происшествия, нижегородская область, сосновский район, следственный комитет россии (ск рф), россия