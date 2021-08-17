https://ria.ru/20210817/akt-1746125548.html

Талибы издали акт о помиловании противников движения

Талибы издали акт о помиловании противников движения - РИА Новости, 17.08.2021

Талибы издали акт о помиловании противников движения

Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) не намерено сводить счеты со своими соперниками, издан акт о всеобщем помиловании, заявил во... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T18:05

2021-08-17T18:05

2021-08-17T18:49

захват власти в афганистане талибами

афганистан

в мире

талибан

кабул

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КАБУЛ, 17 авг – РИА Новости. Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) не намерено сводить счеты со своими соперниками, издан акт о всеобщем помиловании, заявил во вторник официальный представитель талибов Забихулла Муджахид."Движение "Талибан"* не хочет сводить счеты со своими соперниками, издан акт о всеобщем помиловании", - сообщил спикер движения на пресс-конференции в Кабуле, которую транслируют спутниковые телеканалы."Мы гарантируем безопасность всех тех, кто работал с США и их союзниками, переводчиками или кем-либо другим. Учитывая их таланты и навыки, мы не хотим, чтобы они покидали страну. Хотим, чтобы они служили своей родине", - сказал Муджахид на первой пресс-конференцииСитуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210817/salekh-1746115232.html

афганистан

кабул

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афганистан, в мире, талибан, кабул