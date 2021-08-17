18:05 17.08.2021 (обновлено: 18:49 17.08.2021)
Талибы издали акт о помиловании противников движения
Представитель "Талибана"* Муджахид: движение не намерено сводить счеты со своими соперниками
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
КАБУЛ, 17 авг – РИА Новости. Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) не намерено сводить счеты со своими соперниками, издан акт о всеобщем помиловании, заявил во вторник официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.
"Движение "Талибан"* не хочет сводить счеты со своими соперниками, издан акт о всеобщем помиловании", - сообщил спикер движения на пресс-конференции в Кабуле, которую транслируют спутниковые телеканалы.
"Мы гарантируем безопасность всех тех, кто работал с США и их союзниками, переводчиками или кем-либо другим. Учитывая их таланты и навыки, мы не хотим, чтобы они покидали страну. Хотим, чтобы они служили своей родине", - сказал Муджахид на первой пресс-конференции
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России