https://ria.ru/20210817/agrarii-1746104434.html

Власти Вологодчины выделят аграриям дополнительно 272,5 млн рублей

Власти Вологодчины выделят аграриям дополнительно 272,5 млн рублей - РИА Новости, 17.08.2021

Власти Вологодчины выделят аграриям дополнительно 272,5 млн рублей

Власти Вологодской области выделят в текущем году дополнительно 272,5 миллиона рублей на поддержку сельского хозяйства, в сумме объем финансирования отрасли... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T16:17

2021-08-17T16:17

2021-08-17T16:17

вологодская область

экономика

олег кувшинников

вологодская область

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ВОЛОГДА, 17 авг – РИА Новости. Власти Вологодской области выделят в текущем году дополнительно 272,5 миллиона рублей на поддержку сельского хозяйства, в сумме объем финансирования отрасли составит 2,7 миллиарда рублей, что 400 миллионов больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости губернатор Олег Кувшинников.Он добавил, что с инициативой об увеличении господдержки обратились руководители сельхозпредприятий и депутаты законодательного собрания, которые выражают обеспокоенность по поводу рост цен на корма для животных. Кроме того, из-за июльской засухи объем собственной заготовки кормов в регионе выполнен только на 63% от необходимого.По словам главы региона, несмотря на какие трудности, власти региона должны обеспечить продовольственную безопасность региона. Дополнительные средства будут выделены на увеличение областной субсидии на производство молока до 2,07 рублей за килограмм с третьего квартала этого года, на частичное финансирование покупки сельхозтехники и строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса.В этом году по предложению депутатов законодательного собрания области решение о выделении дополнительных средств на сельское хозяйство принимается уже во второй раз. Ранее на поддержку животноводства в связи с ростом цен на корма и минеральные удобрения дополнительно выделили 500 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210806/podderzhka-1744656591.html

вологодская область

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экономика, олег кувшинников, вологодская область