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Вологодская область
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Власти Вологодчины выделят аграриям дополнительно 272,5 млн рублей
Власти Вологодчины выделят аграриям дополнительно 272,5 млн рублей - РИА Новости, 17.08.2021
Власти Вологодчины выделят аграриям дополнительно 272,5 млн рублей
Власти Вологодской области выделят в текущем году дополнительно 272,5 миллиона рублей на поддержку сельского хозяйства, в сумме объем финансирования отрасли... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T16:17
2021-08-17T16:17
вологодская область
экономика
олег кувшинников
вологодская область
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ВОЛОГДА, 17 авг – РИА Новости. Власти Вологодской области выделят в текущем году дополнительно 272,5 миллиона рублей на поддержку сельского хозяйства, в сумме объем финансирования отрасли составит 2,7 миллиарда рублей, что 400 миллионов больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости губернатор Олег Кувшинников.Он добавил, что с инициативой об увеличении господдержки обратились руководители сельхозпредприятий и депутаты законодательного собрания, которые выражают обеспокоенность по поводу рост цен на корма для животных. Кроме того, из-за июльской засухи объем собственной заготовки кормов в регионе выполнен только на 63% от необходимого.По словам главы региона, несмотря на какие трудности, власти региона должны обеспечить продовольственную безопасность региона. Дополнительные средства будут выделены на увеличение областной субсидии на производство молока до 2,07 рублей за килограмм с третьего квартала этого года, на частичное финансирование покупки сельхозтехники и строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса.В этом году по предложению депутатов законодательного собрания области решение о выделении дополнительных средств на сельское хозяйство принимается уже во второй раз. Ранее на поддержку животноводства в связи с ростом цен на корма и минеральные удобрения дополнительно выделили 500 миллионов рублей.
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экономика, олег кувшинников, вологодская область
16:17 17.08.2021
 

Власти Вологодчины выделят аграриям дополнительно 272,5 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛОГДА, 17 авг – РИА Новости. Власти Вологодской области выделят в текущем году дополнительно 272,5 миллиона рублей на поддержку сельского хозяйства, в сумме объем финансирования отрасли составит 2,7 миллиарда рублей, что 400 миллионов больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости губернатор Олег Кувшинников.
"В этом году крайне засушливое лето, в результате идет снижение урожайности зерновых культур, снижается и объем заготовки кормов. Для сохранения рентабельности сельхозпроизводства на уровне 2020 года мы увеличим меры государственной поддержки сельского хозяйства", - сказал губернатор.
Он добавил, что с инициативой об увеличении господдержки обратились руководители сельхозпредприятий и депутаты законодательного собрания, которые выражают обеспокоенность по поводу рост цен на корма для животных. Кроме того, из-за июльской засухи объем собственной заготовки кормов в регионе выполнен только на 63% от необходимого.
По словам главы региона, несмотря на какие трудности, власти региона должны обеспечить продовольственную безопасность региона. Дополнительные средства будут выделены на увеличение областной субсидии на производство молока до 2,07 рублей за килограмм с третьего квартала этого года, на частичное финансирование покупки сельхозтехники и строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса.
В этом году по предложению депутатов законодательного собрания области решение о выделении дополнительных средств на сельское хозяйство принимается уже во второй раз. Ранее на поддержку животноводства в связи с ростом цен на корма и минеральные удобрения дополнительно выделили 500 миллионов рублей.
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6 августа, 12:26Вологодская область
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