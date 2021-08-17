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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746133447.html
"Талибан"* пообещал уважать религиозные и духовные ценности всех афганцев
"Талибан"* пообещал уважать религиозные и духовные ценности всех афганцев - РИА Новости, 17.08.2021
"Талибан"* пообещал уважать религиозные и духовные ценности всех афганцев
Движение "Талибан"* обязуется уважать религиозные верования и духовные ценности всех афганцев, заявил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T18:55
2021-08-17T18:55
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
россия
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КАБУЛ, 17 авг – РИА Новости. Движение "Талибан"* обязуется уважать религиозные верования и духовные ценности всех афганцев, заявил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.Спикер талибов также отметил, что "исламский эмират обязуется предоставить женщинам страны все права, предоставленные им шариатом и законом".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России
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кабул (город)
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия
18:55 17.08.2021
 
"Талибан"* пообещал уважать религиозные и духовные ценности всех афганцев

Официальный представитель "Талибана"*: движение обязуется уважать религиозные ценности всех афганцев

© AP Photo / Rahmat GulПредставитель Талибана* Забихулла Муджахид во время пресс-конференции в Кабуле
Представитель Талибана* Забихулла Муджахид во время пресс-конференции в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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КАБУЛ, 17 авг – РИА Новости. Движение "Талибан"* обязуется уважать религиозные верования и духовные ценности всех афганцев, заявил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

"Движение "Талибан"* обязуется уважать религиозные верования и духовные ценности всех афганцев", - сказал Муджахид на пресс-конференции в Кабуле, которую транслируют спутниковые телеканалы.

Спикер талибов также отметил, что "исламский эмират обязуется предоставить женщинам страны все права, предоставленные им шариатом и законом".
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
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