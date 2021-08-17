https://ria.ru/20210817/afganistan-1746133447.html

"Талибан"* пообещал уважать религиозные и духовные ценности всех афганцев

"Талибан"* пообещал уважать религиозные и духовные ценности всех афганцев - РИА Новости, 17.08.2021

"Талибан"* пообещал уважать религиозные и духовные ценности всех афганцев

Движение "Талибан"* обязуется уважать религиозные верования и духовные ценности всех афганцев, заявил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T18:55

2021-08-17T18:55

2021-08-17T18:55

захват власти в афганистане талибами

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кабул (город)

талибан

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россия

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КАБУЛ, 17 авг – РИА Новости. Движение "Талибан"* обязуется уважать религиозные верования и духовные ценности всех афганцев, заявил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.Спикер талибов также отметил, что "исламский эмират обязуется предоставить женщинам страны все права, предоставленные им шариатом и законом".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210817/akt-1746125548.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия