https://ria.ru/20210817/afganistan-1746133447.html
"Талибан"* пообещал уважать религиозные и духовные ценности всех афганцев
"Талибан"* пообещал уважать религиозные и духовные ценности всех афганцев - РИА Новости, 17.08.2021
"Талибан"* пообещал уважать религиозные и духовные ценности всех афганцев
Движение "Талибан"* обязуется уважать религиозные верования и духовные ценности всех афганцев, заявил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T18:55
2021-08-17T18:55
2021-08-17T18:55
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746132240_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_75a188659fa3a7063751110b03215b14.jpg
КАБУЛ, 17 авг – РИА Новости. Движение "Талибан"* обязуется уважать религиозные верования и духовные ценности всех афганцев, заявил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.Спикер талибов также отметил, что "исламский эмират обязуется предоставить женщинам страны все права, предоставленные им шариатом и законом".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210817/akt-1746125548.html
кабул (город)
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746132240_344:507:2399:2048_1920x0_80_0_0_cb599da72f9b52280019edc322fed5d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия
"Талибан"* пообещал уважать религиозные и духовные ценности всех афганцев
Официальный представитель "Талибана"*: движение обязуется уважать религиозные ценности всех афганцев