Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746126263.html
"Талибан"* пообещал соблюдать свободу СМИ в Афганистане
"Талибан"* пообещал соблюдать свободу СМИ в Афганистане - РИА Новости, 17.08.2021
"Талибан"* пообещал соблюдать свободу СМИ в Афганистане
Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид в направленном организации "Репортеры без границ" (RSF) обращении пообещал, что в Афганистане будет... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T18:08
2021-08-17T18:08
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
репортеры без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741185980_0:395:2643:1882_1920x0_80_0_0_94c8f12101a2bef367eb54bfebd489f9.jpg
ПАРИЖ, 17 авг – РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид в направленном организации "Репортеры без границ" (RSF) обращении пообещал, что в Афганистане будет соблюдаться свобода слова, сообщается в коммюнике организации."Мы будем уважать свободу прессы, потому что информация будет полезна для общества и в то же время может помочь исправить ошибки руководителей. Этим заявлением в адрес "Репортеров без границ" (RSF) мы говорим миру, что признаем важность СМИ", - говорится в заявлении представителя движения, которое процитировано на сайте организации."Пятнадцатого августа официальный представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид заявил, что движение будет уважать свободу прессы в стране. В то время как установление контроля вызывает панику как в столице Кабуле, так и в остальной части страны, это заявление явно не вызывает большого доверия", - говорится в коммюнике на сайте "Репортеров без границ".Как отмечается в докладе организации, "правление талибов в Афганистане с 1996 по 2001 год было темным периодом в истории страны". Все СМИ были запрещены, за исключением одной радиостанции (Radio Charia), которая транслировала только пропагандистские и религиозные передачи, говорится в коммюнике."Изменили ли талибы свою политику? Будущее покажет", - отмечают в RSF.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Впервые талибы получили власть Афганистане в 1996 году, образовав Исламский эмират Афганистан (1996-2001). Талибы установили шариатскую форму правления, которая базировалась только на исламских принципах, отвергающих все западное и современное. К власти не были допущены политические течения и оппозиция. Правительство талибов было признано только несколькими государствами.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746100345.html
https://ria.ru/20210817/taliby-1746031360.html
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741185980_204:451:2334:2048_1920x0_80_0_0_87d5aeea7ecb360dbe0460faa8632c26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, кабул (город), талибан, афганистан, репортеры без границ
18:08 17.08.2021
 
"Талибан"* пообещал соблюдать свободу СМИ в Афганистане

Официальный представитель "Талибана"* Муджахид: движение будет соблюдать свободу СМИ в Афганистане

© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 авг – РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид в направленном организации "Репортеры без границ" (RSF) обращении пообещал, что в Афганистане будет соблюдаться свобода слова, сообщается в коммюнике организации.
"Мы будем уважать свободу прессы, потому что информация будет полезна для общества и в то же время может помочь исправить ошибки руководителей. Этим заявлением в адрес "Репортеров без границ" (RSF) мы говорим миру, что признаем важность СМИ", - говорится в заявлении представителя движения, которое процитировано на сайте организации.
Боевики Талибана* на контрольно-пропускном пункте возле посольства США в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 15:53Захват власти в Афганистане талибами
"Талибан"* заявил, что другие страны обязаны помочь восстановить Афганистан
"Пятнадцатого августа официальный представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид заявил, что движение будет уважать свободу прессы в стране. В то время как установление контроля вызывает панику как в столице Кабуле, так и в остальной части страны, это заявление явно не вызывает большого доверия", - говорится в коммюнике на сайте "Репортеров без границ".
Как отмечается в докладе организации, "правление талибов в Афганистане с 1996 по 2001 год было темным периодом в истории страны". Все СМИ были запрещены, за исключением одной радиостанции (Radio Charia), которая транслировала только пропагандистские и религиозные передачи, говорится в коммюнике.
"Изменили ли талибы свою политику? Будущее покажет", - отмечают в RSF.
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 09:21Захват власти в Афганистане талибами
Талибы объявили амнистию для правительственных чиновников
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Впервые талибы получили власть Афганистане в 1996 году, образовав Исламский эмират Афганистан (1996-2001). Талибы установили шариатскую форму правления, которая базировалась только на исламских принципах, отвергающих все западное и современное. К власти не были допущены политические течения и оппозиция. Правительство талибов было признано только несколькими государствами.
* Террористическая организация, запрещена в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ТалибанАфганистанРепортеры без границ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8
06:26В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений
06:19Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским
06:11Эксперт считает, что бухгалтеров скоро заменят новые технологии
05:59Трамп сравнил расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом РФ
05:53На Камчатке подняли тела всех погибших при крушении Ми-8
05:50Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году
05:45Внука экс-президента Мексики объявили в международный розыск
05:41Пенс назвал крупнейшее унижение США на международной арене за 40 лет
05:35Трамп считает, что армия Афганистана воевала не за республику, а за доллары
05:28Эксперт назвал смартфон рудиментом, которым люди перестанут пользоваться
05:16В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение
05:12Водители рассказали, что их больше всего раздражает в пассажирах
05:06Трамп: переданные Афганистану американские вертолеты попадут в руки России
05:00На Украине назвали бессмысленным построение демократического государства
04:50Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"
04:34Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ
04:27Эквадор готовится к производству российской вакцины от COVID-19
04:11Россиян научили вести диалог с коллекторами
03:36Источник заявил о продолжении летных испытаний Ил-112В
Лента новостейМолния