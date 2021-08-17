https://ria.ru/20210817/afganistan-1746126263.html
"Талибан"* пообещал соблюдать свободу СМИ в Афганистане
"Талибан"* пообещал соблюдать свободу СМИ в Афганистане - РИА Новости, 17.08.2021
"Талибан"* пообещал соблюдать свободу СМИ в Афганистане
Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид в направленном организации "Репортеры без границ" (RSF) обращении пообещал, что в Афганистане будет... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T18:08
2021-08-17T18:08
2021-08-17T18:08
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
репортеры без границ
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ПАРИЖ, 17 авг – РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид в направленном организации "Репортеры без границ" (RSF) обращении пообещал, что в Афганистане будет соблюдаться свобода слова, сообщается в коммюнике организации."Мы будем уважать свободу прессы, потому что информация будет полезна для общества и в то же время может помочь исправить ошибки руководителей. Этим заявлением в адрес "Репортеров без границ" (RSF) мы говорим миру, что признаем важность СМИ", - говорится в заявлении представителя движения, которое процитировано на сайте организации."Пятнадцатого августа официальный представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид заявил, что движение будет уважать свободу прессы в стране. В то время как установление контроля вызывает панику как в столице Кабуле, так и в остальной части страны, это заявление явно не вызывает большого доверия", - говорится в коммюнике на сайте "Репортеров без границ".Как отмечается в докладе организации, "правление талибов в Афганистане с 1996 по 2001 год было темным периодом в истории страны". Все СМИ были запрещены, за исключением одной радиостанции (Radio Charia), которая транслировала только пропагандистские и религиозные передачи, говорится в коммюнике."Изменили ли талибы свою политику? Будущее покажет", - отмечают в RSF.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Впервые талибы получили власть Афганистане в 1996 году, образовав Исламский эмират Афганистан (1996-2001). Талибы установили шариатскую форму правления, которая базировалась только на исламских принципах, отвергающих все западное и современное. К власти не были допущены политические течения и оппозиция. Правительство талибов было признано только несколькими государствами.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746100345.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, репортеры без границ
"Талибан"* пообещал соблюдать свободу СМИ в Афганистане
Официальный представитель "Талибана"* Муджахид: движение будет соблюдать свободу СМИ в Афганистане
ПАРИЖ, 17 авг – РИА Новости.
Представитель движения "Талибан
"* Забихулла Муджахид в направленном организации "Репортеры без границ" (RSF) обращении пообещал, что в Афганистане
будет соблюдаться свобода слова, сообщается в коммюнике организации.
"Мы будем уважать свободу прессы, потому что информация будет полезна для общества и в то же время может помочь исправить ошибки руководителей. Этим заявлением в адрес "Репортеров без границ" (RSF) мы говорим миру, что признаем важность СМИ", - говорится в заявлении представителя движения, которое процитировано на сайте
организации.
"Пятнадцатого августа официальный представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид заявил, что движение будет уважать свободу прессы в стране. В то время как установление контроля вызывает панику как в столице Кабуле
, так и в остальной части страны, это заявление явно не вызывает большого доверия", - говорится в коммюнике на сайте "Репортеров без границ
".
Как отмечается в докладе организации, "правление талибов в Афганистане с 1996 по 2001 год было темным периодом в истории страны". Все СМИ были запрещены, за исключением одной радиостанции (Radio Charia), которая транслировала только пропагандистские и религиозные передачи, говорится в коммюнике.
"Изменили ли талибы свою политику? Будущее покажет", - отмечают в RSF.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Впервые талибы получили власть Афганистане в 1996 году, образовав Исламский эмират Афганистан (1996-2001). Талибы установили шариатскую форму правления, которая базировалась только на исламских принципах, отвергающих все западное и современное. К власти не были допущены политические течения и оппозиция. Правительство талибов было признано только несколькими государствами.
* Террористическая организация, запрещена в России