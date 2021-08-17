https://ria.ru/20210817/afganistan-1746124691.html

Представитель талибов поздравил афганцев с "освобождением" страны

Представитель талибов поздравил афганцев с "освобождением" страны - РИА Новости, 17.08.2021

Представитель талибов поздравил афганцев с "освобождением" страны

Движение "Талибан"* поздравило афганский народ с возвращением независимости страны и изгнанием иностранцев. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T18:04

2021-08-17T18:04

2021-08-17T19:24

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

талибан

панджшер (провинция)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745953776_116:501:2866:2048_1920x0_80_0_0_63b490056d1723f1cceff5ae1a020f1c.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* поздравило афганский народ с возвращением независимости страны и изгнанием иностранцев."Мы снова сделали страну независимой и изгнали иностранцев. Я бы хотел поздравить всю нацию. Это гордость не только для ограниченного числа людей, но и повод для гордости всей страны… Свобода и стремление к независимости – это законное право каждой нации", - заявил спикер талибов Забиулла Муджахид на первой пресс-конференции.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране. Единственной не подконтрольной им провинцией на данный момент остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210817/amerika-1745956827.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

афганистан

панджшер (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, талибан, панджшер (провинция), россия