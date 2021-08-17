18:04 17.08.2021 (обновлено: 19:24 17.08.2021)
Представитель талибов поздравил афганцев с "освобождением" страны
Представитель талибов Муджахид поздравил афганцев с "освобождением" страны и изгнанием иностранцев
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* поздравило афганский народ с возвращением независимости страны и изгнанием иностранцев.
"Мы снова сделали страну независимой и изгнали иностранцев. Я бы хотел поздравить всю нацию. Это гордость не только для ограниченного числа людей, но и повод для гордости всей страны… Свобода и стремление к независимости – это законное право каждой нации", - заявил спикер талибов Забиулла Муджахид на первой пресс-конференции.
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Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране. Единственной не подконтрольной им провинцией на данный момент остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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