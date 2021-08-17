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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746124691.html
Представитель талибов поздравил афганцев с "освобождением" страны
Представитель талибов поздравил афганцев с "освобождением" страны - РИА Новости, 17.08.2021
Представитель талибов поздравил афганцев с "освобождением" страны
Движение "Талибан"* поздравило афганский народ с возвращением независимости страны и изгнанием иностранцев. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T18:04
2021-08-17T19:24
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
талибан
панджшер (провинция)
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* поздравило афганский народ с возвращением независимости страны и изгнанием иностранцев."Мы снова сделали страну независимой и изгнали иностранцев. Я бы хотел поздравить всю нацию. Это гордость не только для ограниченного числа людей, но и повод для гордости всей страны… Свобода и стремление к независимости – это законное право каждой нации", - заявил спикер талибов Забиулла Муджахид на первой пресс-конференции.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране. Единственной не подконтрольной им провинцией на данный момент остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210817/amerika-1745956827.html
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
афганистан
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в мире, афганистан, талибан, панджшер (провинция), россия
18:04 17.08.2021 (обновлено: 19:24 17.08.2021)
 
Представитель талибов поздравил афганцев с "освобождением" страны

Представитель талибов Муджахид поздравил афганцев с "освобождением" страны и изгнанием иностранцев

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* поздравило афганский народ с возвращением независимости страны и изгнанием иностранцев.
"Мы снова сделали страну независимой и изгнали иностранцев. Я бы хотел поздравить всю нацию. Это гордость не только для ограниченного числа людей, но и повод для гордости всей страны… Свобода и стремление к независимости – это законное право каждой нации", - заявил спикер талибов Забиулла Муджахид на первой пресс-конференции.
Пассажиры в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
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Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране. Единственной не подконтрольной им провинцией на данный момент остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 18:19Инфографика
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанТалибанПанджшер (провинция)Россия
 
 
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