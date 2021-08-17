https://ria.ru/20210817/afganistan-1746111584.html
Посол России заявил, что в Кабуле нет признаков этнических чисток
Посол России заявил, что в Кабуле нет признаков этнических чисток - РИА Новости, 17.08.2021
Посол России заявил, что в Кабуле нет признаков этнических чисток
Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что никаких признаков этнических чисток или расправ со стороны движения "Талибан"* нет. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T16:58
2021-08-17T16:58
2021-08-17T17:11
в мире
кабул (город)
афганистан
россия
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что никаких признаков этнических чисток или расправ со стороны движения "Талибан"* нет."Талибы гарантировали амнистию всем тем, кто был лоялен режиму, служил на него, работал на него, включая военных. Они исходят из того что это была их работа, они выполняли приказы. Ну зачем там кого-то кошмарить. То есть нет никаких признаков ни этнических чисток, ни какой-то расправы и насилия со стороны...(талибов - ред.)...Подчеркиваю, это мое впечатление здесь и сейчас, по состоянию на сегодняшний вечер", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746065877.html
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в мире, кабул (город), афганистан, россия
16:58 17.08.2021 (обновлено: 17:11 17.08.2021)
Посол России заявил, что в Кабуле нет признаков этнических чисток
Посол России в Афганистане Жирнов: в Кабуле нет никаких признаков этнических чисток талибами