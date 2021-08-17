https://ria.ru/20210817/afganistan-1746107687.html

Посол России в Афганистане рассказал о результатах встречи с талибами

Посол России в Афганистане рассказал о результатах встречи с талибами - РИА Новости, 17.08.2021

Посол России в Афганистане рассказал о результатах встречи с талибами

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что провел в Кабуле позитивную и конструктивную встречу с представителями движения "Талибан"* (признано... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T16:35

2021-08-17T16:35

2021-08-17T16:56

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

россия

кабул (город)

талибан

дмитрий жирнов

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что провел в Кабуле позитивную и конструктивную встречу с представителями движения "Талибан"* (признано террористическим, запрещено в РФ)."Это были представители старшего звена талибов в городе. Встреча прошла позитивно и конструктивно. Талибские представители сказали, что у движения "Талибан"* самый дружественный, самый хороший подход к России. Они нам подтвердили гарантии безопасности посольства", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24"."Никаких преград для деятельности посольства чиниться не будет. Никакого ухудшения статуса по сравнению с предыдущей властью не будет. Все наши потребности будут удовлетворены", - добавил он.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210816/kabul-1745886382.html

афганистан

россия

кабул (город)

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в мире, афганистан, россия, кабул (город), талибан, дмитрий жирнов