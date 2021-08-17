https://ria.ru/20210817/afganistan-1746104015.html

"Талибан"* заявил, что Россия и Китай поддерживают движение

"Талибан"* заявил, что Россия и Китай поддерживают движение - РИА Новости, 17.08.2021

"Талибан"* заявил, что Россия и Китай поддерживают движение

Официальный представитель "Талибана"* Сухейл Шахин считает, что Россия и Китай поддерживают движение. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T16:15

2021-08-17T16:15

2021-08-17T16:52

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

китай

пакистан

афганистан

россия

сухейль шахин

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Официальный представитель "Талибана"* Сухейл Шахин считает, что Россия и Китай поддерживают движение.В интервью британскому телеканалу Sky News Шахина спросили, получают ли талибы финансовую поддержку от Пакистана, Китая и России. Представитель "Талибана"* ответил отрицательно, подчеркнув, что у движения "хорошие отношения" с этими странами."Мы получаем политическую поддержку (от этих стран - ред.). Мы посещали Китай и также Россию... "Талибан"* - политическая и военная сила Афганистана, это реальность, и они это поддерживают", - ответил он на уточняющий вопрос, какую поддержку талибы получают от РФ, КНР и Пакистана.При этом он отметил, что у талибов нет "союзников как таковых".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210817/afganistan-1746100345.html

китай

пакистан

афганистан

россия

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в мире, талибан, китай, пакистан, афганистан, россия, сухейль шахин