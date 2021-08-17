https://ria.ru/20210817/afganistan-1746104015.html
"Талибан"* заявил, что Россия и Китай поддерживают движение
"Талибан"* заявил, что Россия и Китай поддерживают движение - РИА Новости, 17.08.2021
"Талибан"* заявил, что Россия и Китай поддерживают движение
Официальный представитель "Талибана"* Сухейл Шахин считает, что Россия и Китай поддерживают движение. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T16:15
2021-08-17T16:15
2021-08-17T16:52
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
китай
пакистан
афганистан
россия
сухейль шахин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793608_0:0:3211:1806_1920x0_80_0_0_fce3731a094d978316760bb2206b76c1.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Официальный представитель "Талибана"* Сухейл Шахин считает, что Россия и Китай поддерживают движение.В интервью британскому телеканалу Sky News Шахина спросили, получают ли талибы финансовую поддержку от Пакистана, Китая и России. Представитель "Талибана"* ответил отрицательно, подчеркнув, что у движения "хорошие отношения" с этими странами."Мы получаем политическую поддержку (от этих стран - ред.). Мы посещали Китай и также Россию... "Талибан"* - политическая и военная сила Афганистана, это реальность, и они это поддерживают", - ответил он на уточняющий вопрос, какую поддержку талибы получают от РФ, КНР и Пакистана.При этом он отметил, что у талибов нет "союзников как таковых".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746100345.html
китай
пакистан
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793608_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_d110478dd5878284f28c18143cb8b608.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, талибан, китай, пакистан, афганистан, россия, сухейль шахин
16:15 17.08.2021 (обновлено: 16:52 17.08.2021)
"Талибан"* заявил, что Россия и Китай поддерживают движение
Официальный представитель "Талибана"* Сухейл Шахин: Россия и Китай поддерживают движение
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Официальный представитель "Талибана"* Сухейл Шахин считает, что Россия и Китай поддерживают движение.
В интервью британскому телеканалу Sky News
Шахина спросили, получают ли талибы финансовую поддержку от Пакистана, Китая и России. Представитель "Талибана"* ответил отрицательно, подчеркнув, что у движения "хорошие отношения" с этими странами.
"Мы получаем политическую поддержку (от этих стран - ред.). Мы посещали Китай и также Россию... "Талибан"* - политическая и военная сила Афганистана, это реальность, и они это поддерживают", - ответил он на уточняющий вопрос, какую поддержку талибы получают от РФ, КНР и Пакистана.
При этом он отметил, что у талибов нет "союзников как таковых".
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещена в России