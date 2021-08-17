https://ria.ru/20210817/afganistan-1746100345.html

"Талибан"* заявил, что другие страны обязаны помочь восстановить Афганистан

"Талибан"* заявил, что другие страны обязаны помочь восстановить Афганистан - РИА Новости, 17.08.2021

"Талибан"* заявил, что другие страны обязаны помочь восстановить Афганистан

Представитель "Талибана"* Сухейл Шахин заявил, что другие страны "обязаны" помочь восстановить Афганистан. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T15:53

2021-08-17T15:53

2021-08-17T16:15

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

россия

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ЛОНДОН, 17 авг - РИА Новости. Представитель "Талибана"* Сухейл Шахин заявил, что другие страны "обязаны" помочь восстановить Афганистан."Премьер-министр Великобритании и все лидеры других стран мира должны уважать желания афганского народа... и помогать афганскому народу в восстановлении страны и обеспечении благополучной жизни афганского народа и экономического развития. Я думаю, что это их обязанность, потому что они стояли за разрушением Афганистана в течение 20 лет. Поэтому сейчас это их моральный долг - восстановить Афганистан и помочь людям начать новую жизнь в новой главе для Афганистана", - заявил Шахин в эфире британского телеканала Sky News.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210816/afganistan-1745882937.html

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в мире, талибан, афганистан, россия