15:53 17.08.2021 (обновлено: 16:15 17.08.2021)
"Талибан"* заявил, что другие страны обязаны помочь восстановить Афганистан
Представитель "Талибана"*: другие страны обязаны помочь восстановить Афганистан
© AP PhotoБоевики Талибана* на контрольно-пропускном пункте возле посольства США в Кабуле
© AP Photo
ЛОНДОН, 17 авг - РИА Новости. Представитель "Талибана"* Сухейл Шахин заявил, что другие страны "обязаны" помочь восстановить Афганистан.
"Премьер-министр Великобритании и все лидеры других стран мира должны уважать желания афганского народа... и помогать афганскому народу в восстановлении страны и обеспечении благополучной жизни афганского народа и экономического развития. Я думаю, что это их обязанность, потому что они стояли за разрушением Афганистана в течение 20 лет. Поэтому сейчас это их моральный долг - восстановить Афганистан и помочь людям начать новую жизнь в новой главе для Афганистана", - заявил Шахин в эфире британского телеканала Sky News.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещена в России