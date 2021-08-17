https://ria.ru/20210817/afganistan-1746093000.html

Россия выступила за начало диалога всех политических сил Афганистана

Россия выступила за начало диалога всех политических сил Афганистана - РИА Новости, 17.08.2021

Россия выступила за начало диалога всех политических сил Афганистана

Россия поддерживает начало диалога всех политических сил Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T15:16

2021-08-17T15:16

2021-08-17T15:16

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

хамид карзай

сергей лавров

балтийский федеральный университет

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КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости. Россия поддерживает начало диалога всех политических сил Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы поддерживаем начало всеохватного диалога национального с участием всех политических этноконфессиональных сил Афганистана. В пользу такого процесса уже выступил бывший президент Хамид Карзай и председатель высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла, они находятся в Кабуле, они внесли такое предложение", - сказал Лавров журналистам после своего выступления в БФУ имени Канта.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. *Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210817/priznanie-1746089570.html

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, хамид карзай, сергей лавров, балтийский федеральный университет, абдулла абдулла, россия