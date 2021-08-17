В Госдуме назвали заявление Байдена о достижении целей в Афганистане ложью
Депутат Госдумы Железняк назвал заявление Байдена о достижении целей в Афганистане ложью
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о достижении целей страны в Афганистане, когда провал выдается за реванш, нужно, чтобы "одурачить налогоплательщиков" США, которые оплачивали присутствие страны в Афганистане, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"Заявление президента США Байдена о достижении целей в Афганистане – верх лицемерия и пример американского эгоизма. Очевидный всему миру провал миссии глава Белого Дома выдает за успешный реванш США в борьбе с терроризмом. У этой очередной лжи одна цель – одурачить американских налогоплательщиков, которые не понимают, почему они 20 лет оплачивали присутствие США в Афганистане и за что там погибли американские солдаты", - заявил парламентарий.
Политик подчеркнул, что "бегство" американских военных из Афганистана спровоцировало обострение внутренних проблем в стране и завершилось стремительным переходом власти к талибам.
"При этом господин Байден цинично обвиняет самих афганцев в сложившейся обстановке в стране. США в полной мере должны нести ответственность за ситуацию в Афганистане и за поток беженцев, который хлынет в прилегающие страны и в Европу. Но мы видим, что Вашингтон уже открестился от афганских проблем, бросив на произвол в том числе людей, сотрудничавших с США", - добавил Железняк.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещенная в России