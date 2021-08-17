https://ria.ru/20210817/afganistan-1746059806.html

В Госдуме назвали заявление Байдена о достижении целей в Афганистане ложью

В Госдуме назвали заявление Байдена о достижении целей в Афганистане ложью - РИА Новости, 17.08.2021

В Госдуме назвали заявление Байдена о достижении целей в Афганистане ложью

Заявление президента США Джо Байдена о достижении целей страны в Афганистане, когда провал выдается за реванш, нужно, чтобы "одурачить налогоплательщиков" США,... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T12:15

2021-08-17T12:15

2021-08-17T12:15

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

вашингтон (город)

талибан

европа

джо байден

сергей железняк

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о достижении целей страны в Афганистане, когда провал выдается за реванш, нужно, чтобы "одурачить налогоплательщиков" США, которые оплачивали присутствие страны в Афганистане, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк."Заявление президента США Байдена о достижении целей в Афганистане – верх лицемерия и пример американского эгоизма. Очевидный всему миру провал миссии глава Белого Дома выдает за успешный реванш США в борьбе с терроризмом. У этой очередной лжи одна цель – одурачить американских налогоплательщиков, которые не понимают, почему они 20 лет оплачивали присутствие США в Афганистане и за что там погибли американские солдаты", - заявил парламентарий.Политик подчеркнул, что "бегство" американских военных из Афганистана спровоцировало обострение внутренних проблем в стране и завершилось стремительным переходом власти к талибам."При этом господин Байден цинично обвиняет самих афганцев в сложившейся обстановке в стране. США в полной мере должны нести ответственность за ситуацию в Афганистане и за поток беженцев, который хлынет в прилегающие страны и в Европу. Но мы видим, что Вашингтон уже открестился от афганских проблем, бросив на произвол в том числе людей, сотрудничавших с США", - добавил Железняк.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210817/ssha-1746038172.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210817/afganistan-1746052156.html

сша

вашингтон (город)

европа

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в мире, сша, вашингтон (город), талибан, европа, джо байден, сергей железняк, госдума рф