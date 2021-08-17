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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746035141.html
"Не по зубам": американцы оценили заявление Байдена по Афганистану
"Не по зубам": американцы оценили заявление Байдена по Афганистану - РИА Новости, 17.08.2021
"Не по зубам": американцы оценили заявление Байдена по Афганистану
Читатели The Washington Post негативно оценили заявление президента США Джо Байдена о том, что он не жалеет о выводе войск из Афганистана. Они назвали операцию... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T09:55
2021-08-17T12:00
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
джо байден
карибское море
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Читатели The Washington Post негативно оценили заявление президента США Джо Байдена о том, что он не жалеет о выводе войск из Афганистана. Они назвали операцию провальной и потребовали вернуть потраченные на нее деньги налогоплательщиков."Пятьсот триллионов долларов, 75 лет и ни одной победы в серьезных военных конфликтах. Мы могли бы искоренить бедность, вложиться в образование, покрыть расходы на здравоохранение, развивать искусство, дать приют бездомным и многое другое, используя лишь малую часть этих денег. Куда делись все эти средства? Они достались богатым инвесторам и начальникам. Наше правительство буквально финансирует богачей", — возмутился пользователь с ником Are Trumps Taxes Still Under Audit."Афганистан оказался нам не по зубам. В следующий раз нам следует нацелиться на какое-нибудь место вроде Сен-Мартена (остров в Карибском море. — Прим. ред.)", — сыронизировал sic sember Trumpis."А можно сказать, что в этом вина Байдена или все равно каким-то образом виноват Трамп?" — задался вопросом SoBored."Правительство должно вернуть налоги, потраченные на всех тех инструкторов, которые должны были обучать афганскую армию. Очевидно, что они не выполнили свою работу", — отметил richardg64."Соединенным Штатам понадобилось четыре президента, тысячи жизней, триллионы долларов и 20 лет, чтобы заменить "Талибан"* на... "Талибан"*, — подытожили читатели.Накануне Джо Байден, выступая с речью по Афганистану, заявил, что США важно было предотвратить террористическую атаку в свою сторону — и этой цели достигли. Он также отметил, что огорчен происходящим в Исламской Республике, но не испытывает сожаления по поводу решения вывести войска.Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746031850.html
https://ria.ru/20210817/taliby-1746031360.html
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сша
афганистан
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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, карибское море
09:55 17.08.2021 (обновлено: 12:00 17.08.2021)
 
"Не по зубам": американцы оценили заявление Байдена по Афганистану

Читатели Washington Post раскритиковали заявление Байдена о выводе войск из Афганистана

© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден во время выступления с заявлением по ситуации в Афганистане
Президент США Джо Байден во время выступления с заявлением по ситуации в Афганистане - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© REUTERS / Leah Millis
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Читатели The Washington Post негативно оценили заявление президента США Джо Байдена о том, что он не жалеет о выводе войск из Афганистана. Они назвали операцию провальной и потребовали вернуть потраченные на нее деньги налогоплательщиков.
"Пятьсот триллионов долларов, 75 лет и ни одной победы в серьезных военных конфликтах. Мы могли бы искоренить бедность, вложиться в образование, покрыть расходы на здравоохранение, развивать искусство, дать приют бездомным и многое другое, используя лишь малую часть этих денег. Куда делись все эти средства? Они достались богатым инвесторам и начальникам. Наше правительство буквально финансирует богачей", — возмутился пользователь с ником Are Trumps Taxes Still Under Audit.
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"Афганистан оказался нам не по зубам. В следующий раз нам следует нацелиться на какое-нибудь место вроде Сен-Мартена (остров в Карибском море. — Прим. ред.)", — сыронизировал sic sember Trumpis.
"А можно сказать, что в этом вина Байдена или все равно каким-то образом виноват Трамп?" — задался вопросом SoBored.
"Правительство должно вернуть налоги, потраченные на всех тех инструкторов, которые должны были обучать афганскую армию. Очевидно, что они не выполнили свою работу", — отметил richardg64.
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"Соединенным Штатам понадобилось четыре президента, тысячи жизней, триллионы долларов и 20 лет, чтобы заменить "Талибан"* на... "Талибан"*, — подытожили читатели.
Накануне Джо Байден, выступая с речью по Афганистану, заявил, что США важно было предотвратить террористическую атаку в свою сторону — и этой цели достигли. Он также отметил, что огорчен происходящим в Исламской Республике, но не испытывает сожаления по поводу решения вывести войска.
Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанДжо БайденКарибское море
 
 
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