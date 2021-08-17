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Генерал Балуевский назвал вывод войск США из Афганистана побегом
Генерал Балуевский назвал вывод войск США из Афганистана побегом - РИА Новости, 17.08.2021
Генерал Балуевский назвал вывод войск США из Афганистана побегом
США не выводили войска из Афганистана, а бежали, заявил в интервью РИА Новости начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ (2004-2008) генерал армии Юрий... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T09:21
2021-08-17T09:21
2021-08-17T09:29
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. США не выводили войска из Афганистана, а бежали, заявил в интервью РИА Новости начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ (2004-2008) генерал армии Юрий Балуевский."Сам у себя спрашиваю, почему так быстро все там происходит. Американцы с мая начали вывод войск и фактически его завершили. Но американцы не выводили войска, а поспешно бежали. Почему? Скорее всего, потому, что они чувствовали, что ситуация перезрела. Талибы могли сами их погнать, и тогда позора было бы еще больше, чем сегодня", - считает Балуевский.По его словам, в итоге сегодня талибы фактически контролируют всю страну.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Со своей стороны президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, сша, талибан, афганистан, юрий балуевский, россия
09:21 17.08.2021 (обновлено: 09:29 17.08.2021)
Генерал Балуевский назвал вывод войск США из Афганистана побегом
Генерал Балуевский: США не выводили войска из Афганистана, а поспешно бежали
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. США
не выводили войска из Афганистана, а бежали, заявил в интервью РИА Новости начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ (2004-2008) генерал армии Юрий Балуевский
.
"Сам у себя спрашиваю, почему так быстро все там происходит. Американцы с мая начали вывод войск и фактически его завершили. Но американцы не выводили войска, а поспешно бежали. Почему? Скорее всего, потому, что они чувствовали, что ситуация перезрела. Талибы могли сами их погнать, и тогда позора было бы еще больше, чем сегодня", - считает Балуевский.
По его словам, в итоге сегодня талибы фактически контролируют всю страну.
Ситуация в Афганистане
особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул
и взяли под контроль президентский дворец.
Со своей стороны президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещена в России