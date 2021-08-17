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Посол США и работники дипмиссии продолжают работать в Кабуле

Посол США и работники дипмиссии продолжают работать в Кабуле - РИА Новости, 17.08.2021

Посол США и работники дипмиссии продолжают работать в Кабуле

Посол США в Афганистане Росс Уилсон сообщил, что он и другие сотрудники американского посольства продолжают работать в Кабуле, чтобы помочь тысячам граждан США... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T07:48

2021-08-17T07:48

2021-08-17T07:51

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

кабул (город)

талибан

афганистан

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Посол США в Афганистане Росс Уилсон сообщил, что он и другие сотрудники американского посольства продолжают работать в Кабуле, чтобы помочь тысячам граждан США и афганцев, находящихся в опасности.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

сша

кабул (город)

афганистан

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в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан