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Посол США и работники дипмиссии продолжают работать в Кабуле
Посол США и работники дипмиссии продолжают работать в Кабуле - РИА Новости, 17.08.2021
Посол США и работники дипмиссии продолжают работать в Кабуле
Посол США в Афганистане Росс Уилсон сообщил, что он и другие сотрудники американского посольства продолжают работать в Кабуле, чтобы помочь тысячам граждан США... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T07:48
2021-08-17T07:48
2021-08-17T07:51
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
талибан
афганистан
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Посол США в Афганистане Росс Уилсон сообщил, что он и другие сотрудники американского посольства продолжают работать в Кабуле, чтобы помочь тысячам граждан США и афганцев, находящихся в опасности.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан
07:48 17.08.2021 (обновлено: 07:51 17.08.2021)
Посол США и работники дипмиссии продолжают работать в Кабуле
Посол США Уилсон и другие работники дипмиссии продолжают оставаться и работать в Кабуле