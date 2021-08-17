В МИД России рассказали о результатах высокомерия НАТО к ОДКБ
Замглавы МИД Грушко: НАТО высокомерно требовала от ОДКБ открыть границы с Афганистаном
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия ранее предлагала НАТО создать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай эвакуации в кризисных ситуациях, но альянс не проявил интереса, как и к налаживанию диалога с ОДКБ, результат этого высокомерия альянса - беспардонные просьбы к странам ОДКБ открыть границы для тех, кто сотрудничал с альянсом в Афганистане, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Он напомнил, что ранее в Совете Россия-НАТО в соответствии с резолюцией СБ ООН об учреждении международных сил содействия безопасности в Афганистане был реализован ряд проектов по стабилизации ситуации внутри Афганистана и купированию рисков, исходящих из этой страны, в том числе угрозы наркотрафика.
Грушко отметил, что "почти 4 тысячи офицеров антинаркотических служб Афганистана, Пакистана, стран Центральной Азии были подготовлены в основном на российской учебной базе". Были и другие успешные и очень востребованные проекты, добавил замминистра.
"Предлагали натовцам создать алгоритм взаимодействия по спасению, оказанию помощи, эвакуации в кризисных ситуациях. Интереса проявлено не было, как и к предложениям наладить диалог и взаимодействие между НАТО и ОДКБ по афганским делам. Более чем очевидная и объективная вещь: НАТО - внутри, ОДКБ - на внешнем периметре, интересы общие. Но разве для НАТО существуют равноправные партнеры? Результат этого высокомерия - беспардонные обращения к странам ОДКБ открыть границы для тех, кто с НАТО сотрудничал", - отметил Грушко.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России.