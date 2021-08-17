https://ria.ru/20210817/afganistan-1746020631.html

В МИД России рассказали о результатах высокомерия НАТО к ОДКБ

В МИД России рассказали о результатах высокомерия НАТО к ОДКБ - РИА Новости, 17.08.2021

В МИД России рассказали о результатах высокомерия НАТО к ОДКБ

Россия ранее предлагала НАТО создать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай эвакуации в кризисных ситуациях, но альянс не проявил интереса, как и к... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T05:15

2021-08-17T05:15

2021-08-17T05:15

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

александр грушко

одкб

нато

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия ранее предлагала НАТО создать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай эвакуации в кризисных ситуациях, но альянс не проявил интереса, как и к налаживанию диалога с ОДКБ, результат этого высокомерия альянса - беспардонные просьбы к странам ОДКБ открыть границы для тех, кто сотрудничал с альянсом в Афганистане, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.Он напомнил, что ранее в Совете Россия-НАТО в соответствии с резолюцией СБ ООН об учреждении международных сил содействия безопасности в Афганистане был реализован ряд проектов по стабилизации ситуации внутри Афганистана и купированию рисков, исходящих из этой страны, в том числе угрозы наркотрафика.Грушко отметил, что "почти 4 тысячи офицеров антинаркотических служб Афганистана, Пакистана, стран Центральной Азии были подготовлены в основном на российской учебной базе". Были и другие успешные и очень востребованные проекты, добавил замминистра."Предлагали натовцам создать алгоритм взаимодействия по спасению, оказанию помощи, эвакуации в кризисных ситуациях. Интереса проявлено не было, как и к предложениям наладить диалог и взаимодействие между НАТО и ОДКБ по афганским делам. Более чем очевидная и объективная вещь: НАТО - внутри, ОДКБ - на внешнем периметре, интересы общие. Но разве для НАТО существуют равноправные партнеры? Результат этого высокомерия - беспардонные обращения к странам ОДКБ открыть границы для тех, кто с НАТО сотрудничал", - отметил Грушко.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210817/taliban-1746017098.html

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в мире, афганистан, александр грушко, одкб, нато, россия