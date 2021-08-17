ГП Узбекистана удалила сообщение о пересекших границу афганских самолетах
ГП Узбекистана удалила сообщение из Telegram-канала о пересекших границу афганских самолетах
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Генпрокуратура Узбекистана удалила из своего официального Telegram-канала сообщение о военных самолетах и вертолетах Афганистана, пересекших границу 14 и 15 августа, сообщает Telegram-канал Sputnik Узбекистан.
Пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана ранее в своем Telegram-канале сообщала, что границу страны в субботу и воскресенье незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 военных вертолёта Афганистана, на борту которых находилось 585 вооружённых военнослужащих.
"Ведомство удалило из своего официального Telegram-канала сообщение об афганских самолетах и вертолетах, пересекших границу в субботу и воскресенье", - сообщает канал Sputnik Узбекистан.
Отмечается, что ведомство выступило с заявлением, что выпущенная ранее информация "не была уточнена до конца и не была основана на проверенных данных от ответственных ведомств". Прокуратура принесла извинения за ошибку.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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