https://ria.ru/20210817/afganistan-1746020237.html

ГП Узбекистана удалила сообщение о пересекших границу афганских самолетах

ГП Узбекистана удалила сообщение о пересекших границу афганских самолетах - РИА Новости, 17.08.2021

ГП Узбекистана удалила сообщение о пересекших границу афганских самолетах

Генпрокуратура Узбекистана удалила из своего официального Telegram-канала сообщение о военных самолетах и вертолетах Афганистана, пересекших границу 14 и 15... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T04:55

2021-08-17T04:55

2021-08-17T04:55

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

узбекистан

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_c143b6458f60a3447fc8b47e0f165606.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Генпрокуратура Узбекистана удалила из своего официального Telegram-канала сообщение о военных самолетах и вертолетах Афганистана, пересекших границу 14 и 15 августа, сообщает Telegram-канал Sputnik Узбекистан.Пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана ранее в своем Telegram-канале сообщала, что границу страны в субботу и воскресенье незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 военных вертолёта Афганистана, на борту которых находилось 585 вооружённых военнослужащих."Ведомство удалило из своего официального Telegram-канала сообщение об афганских самолетах и вертолетах, пересекших границу в субботу и воскресенье", - сообщает канал Sputnik Узбекистан.Отмечается, что ведомство выступило с заявлением, что выпущенная ранее информация "не была уточнена до конца и не была основана на проверенных данных от ответственных ведомств". Прокуратура принесла извинения за ошибку.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.Все новости Узбекистана читайте на сайте Sputnik Узбекистан >>

https://ria.ru/20210817/afganistan-1746017595.html

узбекистан

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, узбекистан, афганистан