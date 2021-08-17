Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746020237.html
ГП Узбекистана удалила сообщение о пересекших границу афганских самолетах
ГП Узбекистана удалила сообщение о пересекших границу афганских самолетах - РИА Новости, 17.08.2021
ГП Узбекистана удалила сообщение о пересекших границу афганских самолетах
Генпрокуратура Узбекистана удалила из своего официального Telegram-канала сообщение о военных самолетах и вертолетах Афганистана, пересекших границу 14 и 15... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T04:55
2021-08-17T04:55
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
узбекистан
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_c143b6458f60a3447fc8b47e0f165606.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Генпрокуратура Узбекистана удалила из своего официального Telegram-канала сообщение о военных самолетах и вертолетах Афганистана, пересекших границу 14 и 15 августа, сообщает Telegram-канал Sputnik Узбекистан.Пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана ранее в своем Telegram-канале сообщала, что границу страны в субботу и воскресенье незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 военных вертолёта Афганистана, на борту которых находилось 585 вооружённых военнослужащих."Ведомство удалило из своего официального Telegram-канала сообщение об афганских самолетах и вертолетах, пересекших границу в субботу и воскресенье", - сообщает канал Sputnik Узбекистан.Отмечается, что ведомство выступило с заявлением, что выпущенная ранее информация "не была уточнена до конца и не была основана на проверенных данных от ответственных ведомств". Прокуратура принесла извинения за ошибку.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.Все новости Узбекистана читайте на сайте Sputnik Узбекистан &gt;&gt;
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746017595.html
узбекистан
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_80f28a9790cb84b4954491639707ca13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, талибан, узбекистан, афганистан
04:55 17.08.2021
 
ГП Узбекистана удалила сообщение о пересекших границу афганских самолетах

ГП Узбекистана удалила сообщение из Telegram-канала о пересекших границу афганских самолетах

CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Генпрокуратура Узбекистана удалила из своего официального Telegram-канала сообщение о военных самолетах и вертолетах Афганистана, пересекших границу 14 и 15 августа, сообщает Telegram-канал Sputnik Узбекистан.
Пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана ранее в своем Telegram-канале сообщала, что границу страны в субботу и воскресенье незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 военных вертолёта Афганистана, на борту которых находилось 585 вооружённых военнослужащих.
Боевики Талибана* в районе аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
03:04Захват власти в Афганистане талибами
Бывшая американская военнослужащая: Афганистан адаптируется к новой власти
"Ведомство удалило из своего официального Telegram-канала сообщение об афганских самолетах и вертолетах, пересекших границу в субботу и воскресенье", - сообщает канал Sputnik Узбекистан.
Отмечается, что ведомство выступило с заявлением, что выпущенная ранее информация "не была уточнена до конца и не была основана на проверенных данных от ответственных ведомств". Прокуратура принесла извинения за ошибку.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Все новости Узбекистана читайте на сайте Sputnik Узбекистан >>
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
8 июля, 17:26Инфографика
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
Инфографика
Посмотреть
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанУзбекистанАфганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46Reuters: из аэропорта в Кабуле начали вылетать военные самолеты
06:41На фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога нашли несостыковку
06:27Самолет из Сахалина в Москву вернулся в аэропорт сразу после взлета
06:24Гинцбург рассказал, как "Спутник Лайт" и Pfizer сочетаются между собой
06:20Исследование: россияне поддерживают запрет продажи алкоголя до 21 года
06:16Эксперты указали на опасность выбрасывать бумаги с личными данными в мусор
06:10Эксперт подсказал, как можно инвестировать тысячу рублей
05:43Запасы газа на Украине оказались на треть ниже прошлогодних
05:25Эксперт рассказал о мошеннической схеме со звонком бухгалтеру
05:23Пенсионерка из-за депрессии заплатила за поездку на такси 190 тысяч рублей
05:19В МИД назвали захват Афганистана талибами закономерным итогом политики США
05:15В МИД России рассказали о результатах высокомерия НАТО к ОДКБ
05:04МВД планирует снизить смертность в ДТП к 2030 году
04:55ГП Узбекистана удалила сообщение о пересекших границу афганских самолетах
04:49Байден выделил 500 миллионов долларов для помощи беженцам из Афганистана
04:41Врач оценил эффективность ревакцинации от COVID-19 разными препаратами
04:31В Мексике обнаружили букеты, которым около 1800 лет
04:20Американский сенатор призвал расследовать действия Байдена по Афганистану
04:15Эксперт: беременность может помешать пользоваться биометрическими данными
04:14Эксперт рассказал, как урожай зерна повлияет на цены в магазинах
Лента новостейМолния