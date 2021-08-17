Американский сенатор призвал расследовать действия Байдена по Афганистану
Сенатор Скотт призвал к парламентскому расследованию действий президента США Байдена по Афганистану
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время визита в офис директора Национальной разведки
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Рик Скотт призвал к парламентскому расследованию действий президента США Джо Байдена по выводу войск из Афганистана и усомнился в способности главы государства выполнять должностные обязанности.
"После ужасающих событий в Афганистане мы должны ответить на серьезный вопрос: способен ли Байден выполнять должностные обязанности или пришло время применить положение 25-й поправки?" - написал Скотт в Twitter.
Двадцать пятая поправка к американской конституции описывает порядок досрочного прекращения полномочий президента США. В частности, к ее применению в отношении бывшего главы государства Дональда Трампа призывали демократы после январского штурма Капитолия. Власть в случае задействования указанной нормы должна перейти к вице-президенту.
Скотт заявил, что Байден провалил операцию по выводу войск США из Афганистана, отдав республику тем же людям, которые управляли ею в период атаки на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года.
Он призвал спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси и лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера начать расследование действий президента. "Шумер и Пелоси должны немедленно запустить двухпартийное, двухпалатное расследование", - написал Скотт.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России.