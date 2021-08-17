Опрос: большинство американцев не одобряют действия Байдена в Афганистане
Опрос Trafalgar Group: большинство американцев не одобряют действия президента Байдена в Афганистане
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Большинство американцев (69,3%) не одобряют действия президента Джо Байдена в сфере военных операций США в Афганистане, следует из данных опроса исследовательской компании Trafalgar Group.
При этом среди респондентов-республиканцев неодобрительно высказались почти 89%, а среди сторонников демократов - 48%. Лишь 23,1% респондентов довольны политикой Байдена в Афганистане. О каких конкретно шагах нынешнего президента идет речь, в опросе не уточняется.
Опрос проводился онлайн 14-15 августа 2021 года, в нем приняли участие 1084 респондента. Погрешность составляет 2,98%.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России.