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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746018925.html
Опрос: большинство американцев не одобряют действия Байдена в Афганистане
Опрос: большинство американцев не одобряют действия Байдена в Афганистане - РИА Новости, 17.08.2021
Опрос: большинство американцев не одобряют действия Байдена в Афганистане
Большинство американцев (69,3%) не одобряют действия президента Джо Байдена в сфере военных операций США в Афганистане, следует из данных опроса... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T03:39
2021-08-17T03:39
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
джо байден
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Большинство американцев (69,3%) не одобряют действия президента Джо Байдена в сфере военных операций США в Афганистане, следует из данных опроса исследовательской компании Trafalgar Group.При этом среди респондентов-республиканцев неодобрительно высказались почти 89%, а среди сторонников демократов - 48%. Лишь 23,1% респондентов довольны политикой Байдена в Афганистане. О каких конкретно шагах нынешнего президента идет речь, в опросе не уточняется.Опрос проводился онлайн 14-15 августа 2021 года, в нем приняли участие 1084 респондента. Погрешность составляет 2,98%.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.
сша
афганистан
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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден
03:39 17.08.2021
 
Опрос: большинство американцев не одобряют действия Байдена в Афганистане

Опрос Trafalgar Group: большинство американцев не одобряют действия президента Байдена в Афганистане

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Большинство американцев (69,3%) не одобряют действия президента Джо Байдена в сфере военных операций США в Афганистане, следует из данных опроса исследовательской компании Trafalgar Group.
При этом среди респондентов-республиканцев неодобрительно высказались почти 89%, а среди сторонников демократов - 48%. Лишь 23,1% респондентов довольны политикой Байдена в Афганистане. О каких конкретно шагах нынешнего президента идет речь, в опросе не уточняется.
Опрос проводился онлайн 14-15 августа 2021 года, в нем приняли участие 1084 респондента. Погрешность составляет 2,98%.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанДжо Байден
 
 
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