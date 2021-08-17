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Опрос: большинство американцев не одобряют действия Байдена в Афганистане

Опрос: большинство американцев не одобряют действия Байдена в Афганистане - РИА Новости, 17.08.2021

Опрос: большинство американцев не одобряют действия Байдена в Афганистане

Большинство американцев (69,3%) не одобряют действия президента Джо Байдена в сфере военных операций США в Афганистане, следует из данных опроса... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T03:39

2021-08-17T03:39

2021-08-17T03:39

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

джо байден

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Большинство американцев (69,3%) не одобряют действия президента Джо Байдена в сфере военных операций США в Афганистане, следует из данных опроса исследовательской компании Trafalgar Group.При этом среди респондентов-республиканцев неодобрительно высказались почти 89%, а среди сторонников демократов - 48%. Лишь 23,1% респондентов довольны политикой Байдена в Афганистане. О каких конкретно шагах нынешнего президента идет речь, в опросе не уточняется.Опрос проводился онлайн 14-15 августа 2021 года, в нем приняли участие 1084 респондента. Погрешность составляет 2,98%.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

сша

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден