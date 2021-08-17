https://ria.ru/20210817/afganistan-1746017595.html

Бывшая американская военнослужащая: Афганистан адаптируется к новой власти

Бывшая американская военнослужащая: Афганистан адаптируется к новой власти - РИА Новости, 17.08.2021

Бывшая американская военнослужащая: Афганистан адаптируется к новой власти

Афганистан быстро адаптируется к жизни под руководством "Талибана"*, считает бывший подполковник Военно-воздушных сил США, чиновница минобороны Кэрен... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T03:04

2021-08-17T03:04

2021-08-17T03:04

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Афганистан быстро адаптируется к жизни под руководством "Талибана"*, считает бывший подполковник Военно-воздушных сил США, чиновница минобороны Кэрен Квятковски."По афганским стандартам и стандартам 20-летней оккупации США, темных зон, пыток и постоянного и неоднократного уничтожения афганского народа, территории, промышленности и окружающей среды, я думаю, что правление "Талибана"* для многих в стране будет чем-то, к чему они быстро адаптируются", - сказала Квятковски РИА Новости.По ее мнению, афганский народ на начальном этапе может даже увидеть некоторые преимущества от прихода к власти талибов."Молодое поколение, выросшее в охваченном войной городе, защищенное деньгами и солдатами США, и молодое поколение, пережившее бедность войны в провинциях, будут смотреть на вещи по-разному. И у "Талибана"* будет столько молодых сторонников, сколько есть молодых противников", - отметила она.Квятковски считает, что ситуация в Афганистане показывает, что мир не западно центричен. "Я действительно рассматриваю этот переход власти как еще один признак того, что центры силы планеты находятся на востоке и в Азии, а не евро- и западноцентричны", - сказала Квятковски.По ее мнению, на этот сдвиг указывает и уход дипкорпуса США из Кабула в стиле войны во Вьетнаме и отсутствие акцента на необходимости для новых афганских публичных представителей говорить по-английски.Тем не менее переход власти может восприняться жестким. "Думаю, для американцев покажется кровавым, и СМИ сделают так, что выглядеть это будет еще кровавее, чем есть", - отметила экс-полковник.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210817/taliban-1746017098.html

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в мире, сша, талибан, афганистан