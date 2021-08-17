https://ria.ru/20210817/afganistan-1746016871.html
Поляки назвали бегство из Афганистана позором США и НАТО
Поляки назвали бегство из Афганистана позором США и НАТО - РИА Новости, 17.08.2021
Поляки назвали бегство из Афганистана позором США и НАТО
Портал Wirtualna Polska опубликовал комментарий журналиста Михала Гозиора, посвященный обострению ситуации в Афганистане на фоне вывода из страны американских... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T02:48
2021-08-17T02:48
2021-08-17T02:48
захват власти в афганистане талибами
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талибан
европа
афганистан
польша
нато
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Портал Wirtualna Polska опубликовал комментарий журналиста Михала Гозиора, посвященный обострению ситуации в Афганистане на фоне вывода из страны американских войск.Как говорится в статье, в поступающие из Афганистана кадры, как и "в масштаб унижения американцев", сложно поверить, при этом последствия данных событий Польша скоро сможет увидеть и на своей границе."Самое важное — это грядущая гуманитарная катастрофа. С тех пор, как талибы начали наступление, своих домов лишились 400 000 афганцев <…> Драма афганцев станет драмой Европы. Наш континент рано или поздно накроет очередная волна беженцев, что может стать самым серьезным испытанием с 2015 года, когда разразился предыдущий (миграционный. – прим. ред.) кризис", - пишет автор.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Позор США и НАТО! Погибли тысячи молодых людей, а сейчас они бегут, как крысы с тонущего корабля", - выразил мнение пользователь berlin."В случае какого-либо конфликта Польша может рассчитывать только на себя, история любит повторяться", - написал Wniosek."Торговцы оружием заработали, а пострадали, как обычно, невинные мирные жители. Стыдись, Америка. Нам нужны отнюдь не такие союзники", - заявил Boby."Напрашивается вопрос: может ли кто-нибудь после очередного провала серьезно относиться к военному потенциалу США? Второй вопрос касается нашего положения в контексте исходящих с востока угроз и помощи со стороны союзников. Они останутся или решат бежать сломя голову?" – задался вопросом Tarantula 66."Наши солдаты зря гибли в Афганистане. А что, видя этот бардак вместо завершения войны, могут сказать те, кто получил там ранения? Крупнейшая армия мира бежит из Афганистана от пастухов и талибов. Они не первый раз развязывают войну, а потом трусливо спасаются бегством", - указал Joga."Так заканчивается насаждение ценностей и демократии при помощи танков и бомбардировщиков. США и (президент Джо. - прим. ред.) Байден полностью себя компрометировали. На военные контингенты потратили сотни миллиарды долларов американских налогоплательщиков, но это ничего не дало. Жаль солдат, погибших за время этой бессмысленной оккупации, и денег, но политики за свои ошибки не ответят", - добавил Grzegorz.Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.*Террористическая организация, запрещенная в России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, талибан, европа, афганистан, польша, нато, россия
Поляки назвали бегство из Афганистана позором США и НАТО
Читатели Wirtualna Polska сравнили вывод войск США из Афганистана с бегством крыс с тонущего корабля
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости.
Портал Wirtualna Polska
опубликовал комментарий журналиста Михала Гозиора, посвященный обострению ситуации в Афганистане
на фоне вывода из страны американских войск.
Как говорится в статье, в поступающие из Афганистана кадры, как и "в масштаб унижения американцев", сложно поверить, при этом последствия данных событий Польша
скоро сможет увидеть и на своей границе.
"Самое важное — это грядущая гуманитарная катастрофа. С тех пор, как талибы начали наступление, своих домов лишились 400 000 афганцев <…> Драма афганцев станет драмой Европы
. Наш континент рано или поздно накроет очередная волна беженцев, что может стать самым серьезным испытанием с 2015 года, когда разразился предыдущий (миграционный. – прим. ред.) кризис", - пишет автор.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Позор США
и НАТО
! Погибли тысячи молодых людей, а сейчас они бегут, как крысы с тонущего корабля", - выразил мнение пользователь berlin.
"В случае какого-либо конфликта Польша может рассчитывать только на себя, история любит повторяться", - написал Wniosek.
"Торговцы оружием заработали, а пострадали, как обычно, невинные мирные жители. Стыдись, Америка. Нам нужны отнюдь не такие союзники", - заявил Boby.
"Напрашивается вопрос: может ли кто-нибудь после очередного провала серьезно относиться к военному потенциалу США? Второй вопрос касается нашего положения в контексте исходящих с востока угроз и помощи со стороны союзников. Они останутся или решат бежать сломя голову?" – задался вопросом Tarantula 66.
"Наши солдаты зря гибли в Афганистане. А что, видя этот бардак вместо завершения войны, могут сказать те, кто получил там ранения? Крупнейшая армия мира бежит из Афганистана от пастухов и талибов. Они не первый раз развязывают войну, а потом трусливо спасаются бегством", - указал Joga.
"Так заканчивается насаждение ценностей и демократии при помощи танков и бомбардировщиков. США и (президент Джо. - прим. ред.) Байден полностью себя компрометировали. На военные контингенты потратили сотни миллиарды долларов американских налогоплательщиков, но это ничего не дало. Жаль солдат, погибших за время этой бессмысленной оккупации, и денег, но политики за свои ошибки не ответят", - добавил Grzegorz.
Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана
"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>