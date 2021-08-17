https://ria.ru/20210817/afganistan-1746016680.html

Гани был автором статьи о падении "марионеточного режима" в Афганистане

Гани был автором статьи о падении "марионеточного режима" в Афганистане - РИА Новости, 17.08.2021

Гани был автором статьи о падении "марионеточного режима" в Афганистане

Ушедший в отставку президент Афганистана Ашраф Гани 30 лет назад написал статью в газете Los Angeles Times, где говорил о "падении марионеточного режима" в... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T02:48

2021-08-17T02:48

2021-08-17T02:48

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Ушедший в отставку президент Афганистана Ашраф Гани 30 лет назад написал статью в газете Los Angeles Times, где говорил о "падении марионеточного режима" в республике после ухода оттуда Советского Союза.Статья авторства Гани, который тогда был помощником профессора антропологии университета Джона Хопкинса, вышла в газете 15 февраля 1989 года. Текст статьи и фотокопия номера доступны на сайте издания."Советы ушли из Афганистана, и падение осажденного марионеточного режима в Кабуле стало лишь вопросом времени", - начал Гани.Он рассуждал об уникальной возможности для тогдашнего президента США Джорджа Буша определить позитивную повестку для республики. "Но пока он (Буш) решил просто подтвердить, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать афганскому сопротивлению военную помощь", - писал Гани.Молодой ученый критиковал американскую администрацию, потому что "афганскому народу нужны не дополнительные средства уничтожения, а конструктивные меры". "Администрация Буша могла настаивать на предоставлении афганскому народу права на самоопределение и брать на себя инициативу, направляя будущую экономическую помощь только свободно избранному правительству", - написал Гани.Он писал, что афганцы не хотят, чтобы США контролировали политику страны, а ждут, чтобы Вашингтон перестал вступать в сговор с Пакистаном, чтобы определять будущее республики.С 1979 по 1989 год в боевых действиях в Афганистане на стороне его просоветского правительства было более 650 тысяч военнослужащих ограниченного контингента советских войск и 200 тысяч вольнонаемных граждан СССР практически всех национальностей. Советские потери составили 15 тысяч 51 человек. В 1989 году войска были выведены из страны. Гражданская война в Афганистане продолжилась. В 1992 году лишенное военной поддержки правительство Демократической республики Афганистан было свергнуто повстанцами, объединившимися в "Северный альянс", однако уже в 1996 году большую часть территорий страны, включая Кабул, захватило движение "Талибан"*. В 2001 году войска в Афганистан ввели США и их союзники для помощи официальным властям в вооруженной борьбе с талибами.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210817/afganistan-1746014688.html

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