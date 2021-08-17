https://ria.ru/20210817/afganistan-1746013510.html

Байден: США могут бороться с террором в Афганистане без присутствия войск

Байден: США могут бороться с террором в Афганистане без присутствия войск - РИА Новости, 17.08.2021

Байден: США могут бороться с террором в Афганистане без присутствия войск

США способны проводить контртеррористические операции в Афганистане без постоянного военного присутствия в этой стране, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T00:48

2021-08-17T00:48

2021-08-17T00:48

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

джо байден

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ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США способны проводить контртеррористические операции в Афганистане без постоянного военного присутствия в этой стране, заявил президент США Джо Байден.

сша

афганистан

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в мире, сша, афганистан, джо байден