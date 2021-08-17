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Байден: США могут бороться с террором в Афганистане без присутствия войск
Байден: США могут бороться с террором в Афганистане без присутствия войск - РИА Новости, 17.08.2021
Байден: США могут бороться с террором в Афганистане без присутствия войск
США способны проводить контртеррористические операции в Афганистане без постоянного военного присутствия в этой стране, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T00:48
2021-08-17T00:48
2021-08-17T00:48
захват власти в афганистане талибами
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США способны проводить контртеррористические операции в Афганистане без постоянного военного присутствия в этой стране, заявил президент США Джо Байден.
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в мире, сша, афганистан, джо байден
Байден: США могут бороться с террором в Афганистане без присутствия войск
Президент Байден заявил, что США могут бороться с террором в Афганистане без присутствия войск