https://ria.ru/20210817/aeroport-1746113787.html

Аэропорт Кабула возобновил прием и отправку гражданских рейсов

Аэропорт Кабула возобновил прием и отправку гражданских рейсов - РИА Новости, 17.08.2021

Аэропорт Кабула возобновил прием и отправку гражданских рейсов

Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских, сообщил во вторник журналистам представитель... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T17:10

2021-08-17T17:10

2021-08-17T17:19

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

сша

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских, сообщил во вторник журналистам представитель Белого дома."Международный аэропорт имени Хамида Карзая открыт, рейсы могут вылетать и приземляться, в том числе по гражданской линии. По состоянию на сегодняшнее утро в аэропорту находятся 3500 военнослужащих. Сегодня из аэропорта вылетают военные рейсы США с американскими гражданами и дипломатическими служащими", - сказал американский чиновник высокого ранга.По его словам, за прошедшие сутки США эвакуировали из Кабула свыше 700 человек, включая 150 американских граждан.В аэропорту Кабула в понедельник царил хаос из-за множества взлетов и посадок вертолетов, на борту которых находились сотрудники дипмиссий. Многие афганцы в попытке покинуть страну приехали в аэропорт и начали штурмовать не только здание, но и самолеты. В СМИ и соцсетях появились фотографии и видеокадры, как люди залезают на самолет, который уже готов к взлету, на некоторых видео видно, как самолет взлетает с людьми на шасси. Еще вечером в воскресенье телеканал Tolo News сообщал, что число погибших в аэропорту из-за хаоса при эвакуации возросло до 10.Накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что аэропорт Кабула временно не принимает и не выпускает военные и гражданские рейсы в свете недавних инцидентов в сфере безопасности. Впоследствии, в ночь на вторник, военные самолеты европейских стран начали вылетать из Кабула и производить эвакуацию.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210817/kabul-1746023688.html

https://ria.ru/20210817/ssha-1746038172.html

кабул (город)

афганистан

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), афганистан, сша