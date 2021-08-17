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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/aeroport-1746113787.html
Аэропорт Кабула возобновил прием и отправку гражданских рейсов
Аэропорт Кабула возобновил прием и отправку гражданских рейсов - РИА Новости, 17.08.2021
Аэропорт Кабула возобновил прием и отправку гражданских рейсов
Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских, сообщил во вторник журналистам представитель... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T17:10
2021-08-17T17:19
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
афганистан
сша
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских, сообщил во вторник журналистам представитель Белого дома."Международный аэропорт имени Хамида Карзая открыт, рейсы могут вылетать и приземляться, в том числе по гражданской линии. По состоянию на сегодняшнее утро в аэропорту находятся 3500 военнослужащих. Сегодня из аэропорта вылетают военные рейсы США с американскими гражданами и дипломатическими служащими", - сказал американский чиновник высокого ранга.По его словам, за прошедшие сутки США эвакуировали из Кабула свыше 700 человек, включая 150 американских граждан.В аэропорту Кабула в понедельник царил хаос из-за множества взлетов и посадок вертолетов, на борту которых находились сотрудники дипмиссий. Многие афганцы в попытке покинуть страну приехали в аэропорт и начали штурмовать не только здание, но и самолеты. В СМИ и соцсетях появились фотографии и видеокадры, как люди залезают на самолет, который уже готов к взлету, на некоторых видео видно, как самолет взлетает с людьми на шасси. Еще вечером в воскресенье телеканал Tolo News сообщал, что число погибших в аэропорту из-за хаоса при эвакуации возросло до 10.Накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что аэропорт Кабула временно не принимает и не выпускает военные и гражданские рейсы в свете недавних инцидентов в сфере безопасности. Впоследствии, в ночь на вторник, военные самолеты европейских стран начали вылетать из Кабула и производить эвакуацию.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, кабул (город), афганистан, сша
17:10 17.08.2021 (обновлено: 17:19 17.08.2021)
 
Аэропорт Кабула возобновил прием и отправку гражданских рейсов

Представитель Белого дома: аэропорт Кабула возобновил прием и отправку гражданских рейсов

© AP Photo / Rahmat GulПортрет Мухаммада Ашрафа Гани в аэропорту Кабула
Портрет Мухаммада Ашрафа Гани в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских, сообщил во вторник журналистам представитель Белого дома.
"Международный аэропорт имени Хамида Карзая открыт, рейсы могут вылетать и приземляться, в том числе по гражданской линии. По состоянию на сегодняшнее утро в аэропорту находятся 3500 военнослужащих. Сегодня из аэропорта вылетают военные рейсы США с американскими гражданами и дипломатическими служащими", - сказал американский чиновник высокого ранга.
По его словам, за прошедшие сутки США эвакуировали из Кабула свыше 700 человек, включая 150 американских граждан.
В аэропорту Кабула в понедельник царил хаос из-за множества взлетов и посадок вертолетов, на борту которых находились сотрудники дипмиссий. Многие афганцы в попытке покинуть страну приехали в аэропорт и начали штурмовать не только здание, но и самолеты. В СМИ и соцсетях появились фотографии и видеокадры, как люди залезают на самолет, который уже готов к взлету, на некоторых видео видно, как самолет взлетает с людьми на шасси. Еще вечером в воскресенье телеканал Tolo News сообщал, что число погибших в аэропорту из-за хаоса при эвакуации возросло до 10.
Люди возле аэропорта в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
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Накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что аэропорт Кабула временно не принимает и не выпускает военные и гражданские рейсы в свете недавних инцидентов в сфере безопасности. Впоследствии, в ночь на вторник, военные самолеты европейских стран начали вылетать из Кабула и производить эвакуацию.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Запрещенная в России террористическая организация
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