https://ria.ru/20210817/aeroport-1746086439.html

СМИ узнали, когда откроется кабульский аэропорт

СМИ узнали, когда откроется кабульский аэропорт - РИА Новости, 17.08.2021

СМИ узнали, когда откроется кабульский аэропорт

Аэропорт Кабула будет открыт для гражданских лиц в субботу, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источник в службе безопасности аэропорта. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T14:29

2021-08-17T14:29

2021-08-17T14:37

захват власти в афганистане талибами

кабул (город)

афганистан

в мире

сша

талибан

нато

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Аэропорт Кабула будет открыт для гражданских лиц в субботу, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источник в службе безопасности аэропорта."Источник в службе безопасности аэропорта (заявил - ред.), что открытие аэропорта для гражданских лиц произойдет в субботу", - сообщает телеканал.Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда талибы (радикальное движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) после вывода войск США и НАТО захватили большую часть территории Афганистана. В воскресенье талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, по его словам, он поступил так, чтобы предотвратить кровопролитие. Талибы заявляют, что теперь война в стране окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В аэропорту Кабула в понедельник царил хаос из-за множества взлетов и посадок вертолетов, на борту которых находились сотрудники дипмиссий. Многие афганцы в попытке покинуть страну приехали в аэропорт и начали штурмовать не только здание, но и самолеты. В СМИ и соцсетях появились фотографии и видеокадры, как люди залезают на самолет, который уже готов к взлету, на некоторых видео видно, как самолет взлетает с людьми на шасси. Вечером в воскресенье телеканал Tolo News сообщил, что число погибших в аэропорту из-за хаоса при эвакуации возросло до 10.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

кабул (город)

афганистан

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабул (город), афганистан, в мире, сша, талибан, нато, россия