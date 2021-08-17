https://ria.ru/20210817/aeroport-1746034622.html

Глава МИД Великобритании оценил ситуацию в аэропорту Кабула

Глава МИД Великобритании оценил ситуацию в аэропорту Кабула - РИА Новости, 17.08.2021

Глава МИД Великобритании оценил ситуацию в аэропорту Кабула

Ситуация в аэропорту Кабула стабилизируется на фоне прибытия британских и американских сил, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T09:47

2021-08-17T09:47

2021-08-17T10:15

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

великобритания

талибан

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доминик рааб

россия

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ЛОНДОН, 17 авг - РИА Новости. Ситуация в аэропорту Кабула стабилизируется на фоне прибытия британских и американских сил, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб."Положение в аэропорту стабилизируется, произошло наращивание американских и британских сил, там находится дополнительно 600 военнослужащих... это крайне важно для наших усилий по эвакуации", - заявил Рааб телеканалу Sky News.По словам министра, в воскресенье удалось эвакуировать 150 британских граждан, в течении прошлой недели были эвакуированы 289 афганцев, ранее работавших с британцами. Рааб заявил, что в ближайшие сутки планируется эвакуация еще 350 британских и афганских граждан.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Со своей стороны президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210817/afganistan-1746031850.html

кабул (город)

великобритания

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), великобритания, талибан, афганистан, доминик рааб, россия