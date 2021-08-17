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Из пещеры в Абхазии достали тело погибшего в прошлом году россиянина
Из пещеры в Абхазии достали тело погибшего в прошлом году россиянина - РИА Новости, 18.08.2021
Из пещеры в Абхазии достали тело погибшего в прошлом году россиянина
Тело пропавшего в прошлом году россиянина достали из глубочайшей пещеры в Абхазии, на операцию по подъему ушло пять дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-17T22:57
2021-08-18T00:13
абхазия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СУХУМ, 17 авг - РИА Новости. Тело пропавшего в прошлом году россиянина достали из глубочайшей пещеры в Абхазии, на операцию по подъему ушло пять дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.Ранее российские спелеологи обратились в министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии с просьбой помочь извлечь на поверхность тела коллеги, обнаруженного в пещере Веревкина на глубине 1 100 метров. Мужчина пропал 1 ноября 2020 года."Сегодня (во вторник - ред.) его тело подняли на поверхность и доставили в гагрский морг", - сказал представитель ведомства.В пресс-службе уточнили, что на поднятие тела погибшего на поверхность ушло пять дней. В операции участвовали абхазские спасатели и российские спелеологи.Пещера Веревкина, расположенная на Гагрском хребте, была обнаружена красноярскими спелеологами в 1968 году. Достичь дна пещеры удалось членам Перовского клуба спелеологов лишь в 2018 году, тогда же была установлена протяженность всей пещеры - 2 212 метров.
https://ria.ru/20210809/turistka-1745063899.html
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абхазия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:57 17.08.2021 (обновлено: 00:13 18.08.2021)
 
Из пещеры в Абхазии достали тело погибшего в прошлом году россиянина

Тело пропавшего в прошлом году россиянина достали из пещеры в Абхазии, на операцию ушло пять дней

© МЧС Республики АбхазияСотрудники МЧС Абхазии во время поисков жителя Москвы, заблудившегося в горах. Стоп-кадр видео
Сотрудники МЧС Абхазии во время поисков жителя Москвы, заблудившегося в горах. Стоп-кадр видео
© МЧС Республики Абхазия
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СУХУМ, 17 авг - РИА Новости. Тело пропавшего в прошлом году россиянина достали из глубочайшей пещеры в Абхазии, на операцию по подъему ушло пять дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.
Ранее российские спелеологи обратились в министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии с просьбой помочь извлечь на поверхность тела коллеги, обнаруженного в пещере Веревкина на глубине 1 100 метров. Мужчина пропал 1 ноября 2020 года.
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"Сегодня (во вторник - ред.) его тело подняли на поверхность и доставили в гагрский морг", - сказал представитель ведомства.
В пресс-службе уточнили, что на поднятие тела погибшего на поверхность ушло пять дней. В операции участвовали абхазские спасатели и российские спелеологи.
Пещера Веревкина, расположенная на Гагрском хребте, была обнаружена красноярскими спелеологами в 1968 году. Достичь дна пещеры удалось членам Перовского клуба спелеологов лишь в 2018 году, тогда же была установлена протяженность всей пещеры - 2 212 метров.
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