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Число жертв землетрясения на Гаити выросло почти до 1,3 тысячи человек

Число жертв землетрясения на Гаити выросло почти до 1,3 тысячи человек - РИА Новости, 16.08.2021

Число жертв землетрясения на Гаити выросло почти до 1,3 тысячи человек

Число погибших в результате землетрясения на Гаити достигло 1 297 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление служб гражданской обороны... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T02:22

2021-08-16T02:22

2021-08-16T12:36

в мире

гаити

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения на Гаити достигло 1 297 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление служб гражданской обороны страны.Количество пострадавших также увеличилось: ранее сообщалось о 2,8 тысячи получивших ранения, теперь их более 5,7 тысячи.Администратор американского агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявляла, что США отправили в район бедствия спасателей и оборудование.Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити в субботу. Несколько стран уже выразили готовность помочь в ликвидации последствий.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, гаити