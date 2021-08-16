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Число жертв землетрясения на Гаити выросло почти до 1,3 тысячи человек
Число жертв землетрясения на Гаити выросло почти до 1,3 тысячи человек - РИА Новости, 16.08.2021
Число жертв землетрясения на Гаити выросло почти до 1,3 тысячи человек
Число погибших в результате землетрясения на Гаити достигло 1 297 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление служб гражданской обороны... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T02:22
2021-08-16T02:22
2021-08-16T12:36
в мире
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения на Гаити достигло 1 297 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление служб гражданской обороны страны.Количество пострадавших также увеличилось: ранее сообщалось о 2,8 тысячи получивших ранения, теперь их более 5,7 тысячи.Администратор американского агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявляла, что США отправили в район бедствия спасателей и оборудование.Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити в субботу. Несколько стран уже выразили готовность помочь в ликвидации последствий.
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в мире, гаити
02:22 16.08.2021 (обновлено: 12:36 16.08.2021)
Число жертв землетрясения на Гаити выросло почти до 1,3 тысячи человек
Число погибших при землетрясении на Гаити возросло до 1297 человек