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Жителей Сухума эвакуировали после затопления нескольких улиц
Жителей Сухума эвакуировали после затопления нескольких улиц - РИА Новости, 16.08.2021
Жителей Сухума эвакуировали после затопления нескольких улиц
Несколько улиц в Сухуме затопили сильные дожди, в некоторых местах уровень воды превысил 1,5 метра, часть жителей домов эвакуировали, передает корреспондент РИА РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T11:50
2021-08-16T11:59
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СУХУМ, 16 авг - РИА Новости. Несколько улиц в Сухуме затопили сильные дожди, в некоторых местах уровень воды превысил 1,5 метра, часть жителей домов эвакуировали, передает корреспондент РИА Новости.По информации МЧС Абхазии, уровень воды местами превышал 1,5 метра. Подтопления отмечались на улицах Чанба, Щеглова, Шотландской, Ашхацава, Конфедератов, Академика Марра, Бегуа, а также в районе зданий кабинета министров и МВД.Абхазские спасатели провели частичную эвакуацию граждан из подтопленных домов, а затем приступили к промывке дорог и тротуаров от нанесенного потоками воды ила и мусора.По информации пресс-службы "Черноморэнерго", из-за сильного ливня в энергосетях Абхазии произошли множественные повреждения линий электропередач и опорных столбов. В Сухуме были подтоплены подстанции. Сейчас обесточена центральная часть города, частично Новый район и Сухумский маяк. Спасатели ликвидируют последствия аварии.
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сухум, абхазия, мчс абхазии, в мире, новости - туризм
11:50 16.08.2021 (обновлено: 11:59 16.08.2021)
 
Жителей Сухума эвакуировали после затопления нескольких улиц

МЧС Абхазии: сильные дожди затопили несколько улиц в Сухуме, некоторых жителей эвакуировали

© Sputnik / Томас ТхайцукСотрудник МЧС Абхазии
Сотрудник МЧС Абхазии - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Читать ria.ru в
СУХУМ, 16 авг - РИА Новости. Несколько улиц в Сухуме затопили сильные дожди, в некоторых местах уровень воды превысил 1,5 метра, часть жителей домов эвакуировали, передает корреспондент РИА Новости.
По информации МЧС Абхазии, уровень воды местами превышал 1,5 метра. Подтопления отмечались на улицах Чанба, Щеглова, Шотландской, Ашхацава, Конфедератов, Академика Марра, Бегуа, а также в районе зданий кабинета министров и МВД.
Абхазские спасатели провели частичную эвакуацию граждан из подтопленных домов, а затем приступили к промывке дорог и тротуаров от нанесенного потоками воды ила и мусора.
По информации пресс-службы "Черноморэнерго", из-за сильного ливня в энергосетях Абхазии произошли множественные повреждения линий электропередач и опорных столбов. В Сухуме были подтоплены подстанции. Сейчас обесточена центральная часть города, частично Новый район и Сухумский маяк. Спасатели ликвидируют последствия аварии.
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