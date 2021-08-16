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В Екатеринбурге провели проверку после сообщений о химическом запахе
В Екатеринбурге провели проверку после сообщений о химическом запахе - РИА Новости, 16.08.2021
В Екатеринбурге провели проверку после сообщений о химическом запахе
Замеры проб воздуха провели в Екатеринбурге после сообщений о химическом запахе в районе промзоны, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T20:36
2021-08-16T20:36
2021-08-16T21:50
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Замеры проб воздуха провели в Екатеринбурге после сообщений о химическом запахе в районе промзоны, сообщает пресс-служба МЧС России.Отмечается, что в 18.50 мск поступило сообщение о химическом запахе в районе промзоны в поселке Рудный Свердловской области. Для проверки информации на место выехали специалисты инженерно-химической лаборатории Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Свердловской области."После замера проб воздуха, предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью граждан нет. Информация оперативная и подлежит уточнению", - говорится в сообщении.
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, россия
20:36 16.08.2021 (обновлено: 21:50 16.08.2021)
В Екатеринбурге провели проверку после сообщений о химическом запахе
В Екатеринбурге не обнаружили превышения ПДД после проверки сообщений о химическом запахе