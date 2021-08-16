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В Екатеринбурге провели проверку после сообщений о химическом запахе

В Екатеринбурге провели проверку после сообщений о химическом запахе - РИА Новости, 16.08.2021

В Екатеринбурге провели проверку после сообщений о химическом запахе

Замеры проб воздуха провели в Екатеринбурге после сообщений о химическом запахе в районе промзоны, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T20:36

2021-08-16T20:36

2021-08-16T21:50

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

свердловская область

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Замеры проб воздуха провели в Екатеринбурге после сообщений о химическом запахе в районе промзоны, сообщает пресс-служба МЧС России.Отмечается, что в 18.50 мск поступило сообщение о химическом запахе в районе промзоны в поселке Рудный Свердловской области. Для проверки информации на место выехали специалисты инженерно-химической лаборатории Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Свердловской области."После замера проб воздуха, предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью граждан нет. Информация оперативная и подлежит уточнению", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210510/smog-1731642206.html

екатеринбург

свердловская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, россия