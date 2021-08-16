https://ria.ru/20210816/zakonoproekt-1745997476.html

В ЗСК прокомментировали проект о расширении торговых возможностей фермеров

В ЗСК прокомментировали проект о расширении торговых возможностей фермеров - РИА Новости, 16.08.2021

В ЗСК прокомментировали проект о расширении торговых возможностей фермеров

Спикер законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) Юрий Бурлачко прокомментировал законопроект о расширении торговых возможностей фермеров, который... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T20:30

2021-08-16T20:30

2021-08-16T20:30

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КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. Спикер законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) Юрий Бурлачко прокомментировал законопроект о расширении торговых возможностей фермеров, который позволит вести сбыт продукции на своей земле сельхозназначения.В Госдуме РФ на рассмотрении находится законопроект о внесении изменений в закон "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", он разработан по указанию президента и предусматривает расширение торговых возможностей крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. На настоящий момент, в соответствии с действующим земельным законодательством, они не вправе размещать на своей земле стационарные торговые объекты и торговать в них своей продукцией, поскольку закон рассматривает такие действия, как нецелевое использование земель сельскохозяйственного назначения. Внесенный правительством РФ законопроект предоставляет им такую возможность."Депутаты законодательного собрания при общении с избирателями в округах не раз выслушивали просьбы и предложения фермеров, владельцев ЛПХ и ИП о необходимости совершенствования форм торговли, обеспечения прямого выхода на покупателя", - сказал супер ЗСК журналистам.По его словам, принятие закона окажет существенную помощь малому предпринимательству в АПК, что благотворно скажется на материальном положении многих десятков тысяч кубанских семей. "Подобная форма торговли известна и широко практикуется во многих странах мира. Опыт ее показывает, что продажи "с поля" позволяют фермерам снизить производственные издержки, связанные со сбытом произведенного, а покупателям дают возможность серьезно сэкономить при покупке, приобретая качественную, гарантированно свежую продукцию", - пояснил Бурлачко.Он добавил, что в первую очередь принятие законопроекта скажется на деятельности сельхозпроизводителей, расположенных вблизи "гостевых", транзитных трасс. "Но и те, кто находятся в удалении, тоже получат несомненные преимущества. Законопроект предоставит им возможность осуществлять торговлю с жителями окрестных городов, желающими обеспечить семью относительно дешевыми и экологически чистыми продуктами питания", - заключил представитель ЗСК.Согласно законопроекту, реализация фермерским хозяйством сельхозпродукции собственного производства на принадлежащем ему земельном участке сельхозназначения будет допускаться с использованием помещений, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях, входящих в состав имущества фермерского хозяйства, а также в нестационарных торговых объектах, размещаемых без проведения работ, связанных с нарушением почвенного слоя земельного участка.

https://ria.ru/20210330/gospodderzhka-1603530817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, краснодарский край, госдума рф, россия