https://ria.ru/20210816/zakharova-1746003263.html

Захарова оценила слова главы Пентагона о выпадавших из самолетов афганцах

Захарова оценила слова главы Пентагона о выпадавших из самолетов афганцах - РИА Новости, 16.08.2021

Захарова оценила слова главы Пентагона о выпадавших из самолетов афганцах

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24" "заявила, что шокирована заявлением главы Пентагона, что США не могут подтвердить... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T21:40

2021-08-16T21:40

2021-08-16T22:21

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

кабул (город)

министерство обороны сша

мария захарова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739473676_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e1c74a82f091d0c9960441883913c52.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24" "заявила, что шокирована заявлением главы Пентагона, что США не могут подтвердить информацию о том, что афганцы выпадали из самолетов во время эвакуации американских военных из аэропорта Кабула.Ранее афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как из американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, выпадают люди – предположительно, это были афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси."У меня резонный вопрос: как так получается, что США знают в деталях все про неких русских хакеров, про какие-то "Новички", а на вопрос, что случилось на крыле или на шасси собственного самолета, который оснащен всеми формами слежения, они ответить не могут?" — добавила Захарова.Захват власти талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210816/pogibshie-1745967260.html

сша

кабул (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Афганцы зацепились за шасси вылетавшего из Кабула самолета и упали на землю В Афганистане несколько человек погибли, пытаясь улететь из страны, зацепившись за шасси самолета. Об этом сообщают местные СМИ. 2021-08-16T21:40 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, кабул (город), министерство обороны сша, мария захарова, россия