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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210816/zakharova-1746003263.html
Захарова оценила слова главы Пентагона о выпадавших из самолетов афганцах
Захарова оценила слова главы Пентагона о выпадавших из самолетов афганцах - РИА Новости, 16.08.2021
Захарова оценила слова главы Пентагона о выпадавших из самолетов афганцах
Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24" "заявила, что шокирована заявлением главы Пентагона, что США не могут подтвердить... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T21:40
2021-08-16T22:21
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
министерство обороны сша
мария захарова
россия
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24" "заявила, что шокирована заявлением главы Пентагона, что США не могут подтвердить информацию о том, что афганцы выпадали из самолетов во время эвакуации американских военных из аэропорта Кабула.Ранее афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как из американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, выпадают люди – предположительно, это были афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси."У меня резонный вопрос: как так получается, что США знают в деталях все про неких русских хакеров, про какие-то "Новички", а на вопрос, что случилось на крыле или на шасси собственного самолета, который оснащен всеми формами слежения, они ответить не могут?" — добавила Захарова.Захват власти талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Афганцы зацепились за шасси вылетавшего из Кабула самолета и упали на землю
В Афганистане несколько человек погибли, пытаясь улететь из страны, зацепившись за шасси самолета. Об этом сообщают местные СМИ.
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в мире, сша, кабул (город), министерство обороны сша, мария захарова, россия
21:40 16.08.2021 (обновлено: 22:21 16.08.2021)
 
Захарова оценила слова главы Пентагона о выпадавших из самолетов афганцах

Представитель МИД Захарова: слова главы Пентагона о выпадавших из самолетов афганцах шокируют

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24" "заявила, что шокирована заявлением главы Пентагона, что США не могут подтвердить информацию о том, что афганцы выпадали из самолетов во время эвакуации американских военных из аэропорта Кабула.
Ранее афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как из американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, выпадают люди – предположительно, это были афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.
"У меня резонный вопрос: как так получается, что США знают в деталях все про неких русских хакеров, про какие-то "Новички", а на вопрос, что случилось на крыле или на шасси собственного самолета, который оснащен всеми формами слежения, они ответить не могут?" — добавила Захарова.

Захват власти талибами

Несколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Люди возле аэропорта в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
Вчера, 17:42Захват власти в Афганистане талибами
В аэропорту Кабула погибли десять человек из-за хаоса во время эвакуации
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАКабул (город)Министерство обороны СШАМария ЗахароваРоссия
 
 
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