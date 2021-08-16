https://ria.ru/20210816/zakharova-1746003263.html
Захарова оценила слова главы Пентагона о выпадавших из самолетов афганцах
Захарова оценила слова главы Пентагона о выпадавших из самолетов афганцах - РИА Новости, 16.08.2021
Захарова оценила слова главы Пентагона о выпадавших из самолетов афганцах
Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24" "заявила, что шокирована заявлением главы Пентагона, что США не могут подтвердить... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T21:40
2021-08-16T21:40
2021-08-16T22:21
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
министерство обороны сша
мария захарова
россия
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24" "заявила, что шокирована заявлением главы Пентагона, что США не могут подтвердить информацию о том, что афганцы выпадали из самолетов во время эвакуации американских военных из аэропорта Кабула.Ранее афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как из американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, выпадают люди – предположительно, это были афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси."У меня резонный вопрос: как так получается, что США знают в деталях все про неких русских хакеров, про какие-то "Новички", а на вопрос, что случилось на крыле или на шасси собственного самолета, который оснащен всеми формами слежения, они ответить не могут?" — добавила Захарова.Захват власти талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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сша
кабул (город)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Афганцы зацепились за шасси вылетавшего из Кабула самолета и упали на землю
В Афганистане несколько человек погибли, пытаясь улететь из страны, зацепившись за шасси самолета. Об этом сообщают местные СМИ.
2021-08-16T21:40
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РИА Новости
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в мире, сша, кабул (город), министерство обороны сша, мария захарова, россия
21:40 16.08.2021 (обновлено: 22:21 16.08.2021)
Захарова оценила слова главы Пентагона о выпадавших из самолетов афганцах
Представитель МИД Захарова: слова главы Пентагона о выпадавших из самолетов афганцах шокируют
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
Официальный представитель МИД Мария Захарова
в эфире телеканала "Россия 24"
"заявила, что шокирована заявлением главы Пентагона
, что США
не могут подтвердить информацию о том, что афганцы выпадали из самолетов во время эвакуации американских военных из аэропорта Кабула
.
Ранее афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как из американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, выпадают люди – предположительно, это были афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.
"У меня резонный вопрос: как так получается, что США знают в деталях все про неких русских хакеров, про какие-то "Новички", а на вопрос, что случилось на крыле или на шасси собственного самолета, который оснащен всеми формами слежения, они ответить не могут?" — добавила Захарова.
Захват власти талибами
Несколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана
"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
*Террористическая организация, запрещенная в России.