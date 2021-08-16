https://ria.ru/20210816/zakharova-1745927269.html
Захарова прокомментировала обращения Рейгана к афганцам
Захарова прокомментировала обращения Рейгана к афганцам - РИА Новости, 16.08.2021
Захарова прокомментировала обращения Рейгана к афганцам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обращения президента США Рональда Рейгана к афганской нации свидетельством того, что Вашингтон не... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T14:35
2021-08-16T14:35
2021-08-16T14:40
обострение ситуации в афганистане
в мире
сша
вашингтон (город)
талибан
рональд рейган
мария захарова
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обращения президента США Рональда Рейгана к афганской нации свидетельством того, что Вашингтон не несет ответственность за свои геополитические эксперименты."Это просто прямая речь. Историческое свидетельство американских геополитических экспериментов, ответственность за которые они никогда не несут", - прокомментировала Захарова в своем Telegram-канале обращения Рейгана к афганцам 1983, 1984 и 1985 годов, в каждом из которых содержалось приветствие к "борцам за свободу".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210816/zakharova-1745906835.html
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в мире, сша, вашингтон (город), талибан, рональд рейган, мария захарова, россия
14:35 16.08.2021 (обновлено: 14:40 16.08.2021)
Захарова прокомментировала обращения Рейгана к афганцам
Представитель МИД Захарова: США никогда не отвечают за свои геополитические эксперименты