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В "Талибане"* рассказали о ситуации в Кабуле

В "Талибане"* рассказали о ситуации в Кабуле - РИА Новости, 16.08.2021

В "Талибане"* рассказали о ситуации в Кабуле

Представитель талибов Забиулла Моджахед заявил, что были произведены задержания тех, кто участвовал в нарушениях. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:27

2021-08-16T16:27

2021-08-16T16:29

захват власти в афганистане талибами

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кабул (город)

талибан

афганистан

россия

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КАБУЛ, 16 авг - РИА Новости. Представитель талибов Забиулла Моджахед заявил, что были произведены задержания тех, кто участвовал в нарушениях."Ситуация в Кабуле находится под контролем. Задержаны те люди, которые были замешаны в нарушениях. Никому не разрешается входить в дома бывших чиновников, требовать у них машины и угрожать им, к таким людям будут относиться серьезно, они подвергнутся серьезным преследованиям", - написал Моджахед в Twitter.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия