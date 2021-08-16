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Двоих подростков задержали по делу о гибели младенца в Воронежской области
Двоих подростков задержали по делу о гибели младенца в Воронежской области - РИА Новости, 16.08.2021
Двоих подростков задержали по делу о гибели младенца в Воронежской области
Следствие объявило о задержании 17-летней девушки и ее 14-летнего сожителя по делу о гибели пятимесячного ребенка в Воронежской области, сообщает в понедельник... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T17:26
2021-08-16T17:26
происшествия
воронежская область
богучарский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОРОНЕЖ, 16 авг - РИА Новости. Следствие объявило о задержании 17-летней девушки и ее 14-летнего сожителя по делу о гибели пятимесячного ребенка в Воронежской области, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.Ранее прокуратура сообщила, что 12 августа в одном из жилых домов поселка Вишнёвый Богучарского района был обнаружен труп малолетнего ребёнка с телесными повреждениями. Судмедэкспертиза установила криминальный характер смерти малыша, СК возбудил дело об убийстве малолетнего."По подозрению в совершении указанного преступления задержаны 17-летняя мать погибшего и ее 14-летний сожитель. Как пояснили задержанные, 12 августа 2021 года они оставили 5-месячного ребенка без присмотра по вышеуказанному адресу, а когда через некоторое время вернулись домой - обнаружили мальчика без признаков жизни лежащим головой в ведре, стоявшем рядом с кроваткой", - говорится в сообщении.По данным следствия, о случившемся девушка сообщила своей бабушке, после чего со своим сожителем скрылась. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть ребенка, которая, по предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, наступила в результате асфиксии.Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося."Выдвинутая подозреваемыми версия будет в числе прочих проверена следственным путем. Кроме того, следователями будет дана надлежащая правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также условиям проживания и воспитания ребенка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210726/mladenets-1742911374.html
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воронежская область
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происшествия, воронежская область, богучарский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:26 16.08.2021
 
Двоих подростков задержали по делу о гибели младенца в Воронежской области

Двоих подростков задержали по делу о гибели пятимесячного ребенка в Воронежской области

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВОРОНЕЖ, 16 авг - РИА Новости. Следствие объявило о задержании 17-летней девушки и ее 14-летнего сожителя по делу о гибели пятимесячного ребенка в Воронежской области, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.
Ранее прокуратура сообщила, что 12 августа в одном из жилых домов поселка Вишнёвый Богучарского района был обнаружен труп малолетнего ребёнка с телесными повреждениями. Судмедэкспертиза установила криминальный характер смерти малыша, СК возбудил дело об убийстве малолетнего.
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"По подозрению в совершении указанного преступления задержаны 17-летняя мать погибшего и ее 14-летний сожитель. Как пояснили задержанные, 12 августа 2021 года они оставили 5-месячного ребенка без присмотра по вышеуказанному адресу, а когда через некоторое время вернулись домой - обнаружили мальчика без признаков жизни лежащим головой в ведре, стоявшем рядом с кроваткой", - говорится в сообщении.
По данным следствия, о случившемся девушка сообщила своей бабушке, после чего со своим сожителем скрылась. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть ребенка, которая, по предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, наступила в результате асфиксии.
Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.
"Выдвинутая подозреваемыми версия будет в числе прочих проверена следственным путем. Кроме того, следователями будет дана надлежащая правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также условиям проживания и воспитания ребенка", - говорится в сообщении.
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