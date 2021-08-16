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В Когалыме задержали мужчину, столкнувшего человека с балкона
В Когалыме задержали мужчину, столкнувшего человека с балкона - РИА Новости, 16.08.2021
В Когалыме задержали мужчину, столкнувшего человека с балкона
Мужчина, столкнувший с балкона многоэтажного дома человека в городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), задержан, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T14:32
2021-08-16T15:04
происшествия
когалым
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости, Ольга Ерачина. Мужчина, столкнувший с балкона многоэтажного дома человека в городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), задержан, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе УМВД по региону.Ранее в интернете появилось видео, на котором мужчина сидит на балконной раме. К нему из квартиры подходит другой мужчина и сталкивает его вниз. Человек падает."Мы материалы передали в Следственный комитет. Он возбудил уголовное дело. По какой статье, не готова сказать. Материалы сегодня ушли. Событие вчера было. Второй мужчина, который на видео в квартире находится, сейчас задержан, находится у нас, в спецприемнике для задержанных лиц. В отношении него составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции)", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что пострадавший находится в реанимации."Он неконтактный, опросить его нельзя", - уточнили в УМВД.
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происшествия, когалым, ханты-мансийский автономный округ, россия
14:32 16.08.2021 (обновлено: 15:04 16.08.2021)
 
В Когалыме задержали мужчину, столкнувшего человека с балкона

МВД по ХМАО: в Когалыме задержали мужчину, столкнувшего с балкона многоэтажки человека

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости, Ольга Ерачина. Мужчина, столкнувший с балкона многоэтажного дома человека в городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), задержан, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе УМВД по региону.
Ранее в интернете появилось видео, на котором мужчина сидит на балконной раме. К нему из квартиры подходит другой мужчина и сталкивает его вниз. Человек падает.
"Мы материалы передали в Следственный комитет. Он возбудил уголовное дело. По какой статье, не готова сказать. Материалы сегодня ушли. Событие вчера было. Второй мужчина, который на видео в квартире находится, сейчас задержан, находится у нас, в спецприемнике для задержанных лиц. В отношении него составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции)", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что пострадавший находится в реанимации.
"Он неконтактный, опросить его нельзя", - уточнили в УМВД.
Скриншот с видеокамеры
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ПроисшествияКогалымХанты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
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