https://ria.ru/20210816/zaderzhanie-1745926585.html

В Когалыме задержали мужчину, столкнувшего человека с балкона

В Когалыме задержали мужчину, столкнувшего человека с балкона - РИА Новости, 16.08.2021

В Когалыме задержали мужчину, столкнувшего человека с балкона

Мужчина, столкнувший с балкона многоэтажного дома человека в городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), задержан, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T14:32

2021-08-16T14:32

2021-08-16T15:04

происшествия

когалым

ханты-мансийский автономный округ

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости, Ольга Ерачина. Мужчина, столкнувший с балкона многоэтажного дома человека в городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), задержан, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе УМВД по региону.Ранее в интернете появилось видео, на котором мужчина сидит на балконной раме. К нему из квартиры подходит другой мужчина и сталкивает его вниз. Человек падает."Мы материалы передали в Следственный комитет. Он возбудил уголовное дело. По какой статье, не готова сказать. Материалы сегодня ушли. Событие вчера было. Второй мужчина, который на видео в квартире находится, сейчас задержан, находится у нас, в спецприемнике для задержанных лиц. В отношении него составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции)", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что пострадавший находится в реанимации."Он неконтактный, опросить его нельзя", - уточнили в УМВД.

https://ria.ru/20210811/draka-1745248714.html

когалым

ханты-мансийский автономный округ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, когалым, ханты-мансийский автономный округ, россия