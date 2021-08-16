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СК показал задержание главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни
СК показал задержание главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни - РИА Новости, 16.08.2021
СК показал задержание главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни
СК показал, как проходило задержание исполняющего обязанности начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России, РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T14:11
2021-08-16T14:32
происшествия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. СК показал, как проходило задержание исполняющего обязанности начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России, которого уличили во взяточничестве. Видео опубликовано в YouTube-канале ведомства.Силовики нанесли подозреваемому на руки специальное вещество, которое и показало следы от меченых купюр. Кроме того, на кадрах запечатлен сам момент получения им конверта, предположительно, с деньгами.Чиновнику вменяют получение взятки за растаможку 20 автомобилей. По данным следствия, за содействие он получил от предпринимателя более миллиона рублей.В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
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россия
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Новости
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Получение взятки начальником службы по борьбе с коррупцией в Петербурге. Кадры СК РФ
Исполняющий обязанности начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России пойман на взятках на миллион с лишним рублей за растаможку 20 автомобилей, сообщила журналистам старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК России Елена Марковская.
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происшествия, федеральная таможенная служба (фтс россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
14:11 16.08.2021 (обновлено: 14:32 16.08.2021)
 
СК показал задержание главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни

СК показал задержание и.о. начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западной таможни

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. СК показал, как проходило задержание исполняющего обязанности начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России, которого уличили во взяточничестве. Видео опубликовано в YouTube-канале ведомства.
Силовики нанесли подозреваемому на руки специальное вещество, которое и показало следы от меченых купюр. Кроме того, на кадрах запечатлен сам момент получения им конверта, предположительно, с деньгами.
Чиновнику вменяют получение взятки за растаможку 20 автомобилей. По данным следствия, за содействие он получил от предпринимателя более миллиона рублей.
В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Камера в изоляторе временного содержания ОМВД в Истре, из которой сбежали заключенные. Кадр видео
12 августа, 10:31
Сотрудников ИВС в Истре, откуда бежали заключенные, обвинили в коррупции
 
ПроисшествияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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