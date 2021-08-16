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СК попросил арестовать главу антикоррупционной службы управления таможни

СК попросил арестовать главу антикоррупционной службы управления таможни - РИА Новости, 16.08.2021

СК попросил арестовать главу антикоррупционной службы управления таможни

Следователь просит Дорогомиловский суд Москвы арестовать главу Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максима... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T15:46

2021-08-16T15:46

2021-08-16T15:57

происшествия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

москва

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Следователь просит Дорогомиловский суд Москвы арестовать главу Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максима Розсыпало, которого уличили во взяточничестве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.Ранее старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская сообщила о задержании и.о. начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России, которого поймали на взятках на миллион с лишним рублей за растаможку 20 автомобилей.

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Получение взятки начальником службы по борьбе с коррупцией в Петербурге. Кадры СК РФ Исполняющий обязанности начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России пойман на взятках на миллион с лишним рублей за растаможку 20 автомобилей, сообщила журналистам старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК России Елена Марковская. 2021-08-16T15:46 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, федеральная таможенная служба (фтс россии), следственный комитет россии (ск рф), россия, видео, москва