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СК попросил арестовать главу антикоррупционной службы управления таможни
СК попросил арестовать главу антикоррупционной службы управления таможни - РИА Новости, 16.08.2021
СК попросил арестовать главу антикоррупционной службы управления таможни
Следователь просит Дорогомиловский суд Москвы арестовать главу Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максима... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T15:46
2021-08-16T15:57
происшествия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Следователь просит Дорогомиловский суд Москвы арестовать главу Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максима Розсыпало, которого уличили во взяточничестве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.Ранее старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская сообщила о задержании и.о. начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России, которого поймали на взятках на миллион с лишним рублей за растаможку 20 автомобилей.
россия
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Получение взятки начальником службы по борьбе с коррупцией в Петербурге. Кадры СК РФ
Исполняющий обязанности начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России пойман на взятках на миллион с лишним рублей за растаможку 20 автомобилей, сообщила журналистам старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК России Елена Марковская.
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происшествия, федеральная таможенная служба (фтс россии), следственный комитет россии (ск рф), россия, видео, москва
СК попросил арестовать главу антикоррупционной службы управления таможни
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Следователь просит Дорогомиловский суд Москвы арестовать главу Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максима Розсыпало, которого уличили во взяточничестве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.
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15:46 16.08.2021 (обновлено: 15:57 16.08.2021)
 
СК попросил арестовать главу антикоррупционной службы управления таможни

Следствие попросило арестовать главу антикоррупционной службы Северо-Западной таможни Розсыпало

© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФЗадержание и.о. начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России. Кадр видео
Задержание и.о. начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России. Кадр видео
© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Следователь просит Дорогомиловский суд Москвы арестовать главу Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максима Розсыпало, которого уличили во взяточничестве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.
"В Дорогомиловский районный суд Москвы поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы антикоррупционной службы управления ФТС, задержанному по делу о взятке", - сказал собеседник агентства.
Ранее старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская сообщила о задержании и.о. начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России, которого поймали на взятках на миллион с лишним рублей за растаможку 20 автомобилей.
 
ПроисшествияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Следственный комитет России (СК РФ)РоссияМосква
 
 
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