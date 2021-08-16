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СК попросил арестовать главу антикоррупционной службы управления таможни
СК попросил арестовать главу антикоррупционной службы управления таможни - РИА Новости, 16.08.2021
СК попросил арестовать главу антикоррупционной службы управления таможни
Следователь просит Дорогомиловский суд Москвы арестовать главу Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максима... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T15:46
2021-08-16T15:46
2021-08-16T15:57
происшествия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
москва
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Следователь просит Дорогомиловский суд Москвы арестовать главу Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максима Розсыпало, которого уличили во взяточничестве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.Ранее старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская сообщила о задержании и.о. начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России, которого поймали на взятках на миллион с лишним рублей за растаможку 20 автомобилей.
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Получение взятки начальником службы по борьбе с коррупцией в Петербурге. Кадры СК РФ
Исполняющий обязанности начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России пойман на взятках на миллион с лишним рублей за растаможку 20 автомобилей, сообщила журналистам старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК России Елена Марковская.
2021-08-16T15:46
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, федеральная таможенная служба (фтс россии), следственный комитет россии (ск рф), россия, видео, москва
15:46 16.08.2021 (обновлено: 15:57 16.08.2021)
СК попросил арестовать главу антикоррупционной службы управления таможни
Следствие попросило арестовать главу антикоррупционной службы Северо-Западной таможни Розсыпало