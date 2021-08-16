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В отеле в Барселоне прогремел взрыв

В отеле в Барселоне прогремел взрыв - РИА Новости, 16.08.2021

В отеле в Барселоне прогремел взрыв

В одном из отелей в центре Барселоны прогремел взрыв, силы правопорядка исключают версию теракта. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:08

2021-08-16T16:08

2021-08-16T16:08

в мире

барселона (город)

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МАДРИД, 16 авг – РИА Новости. В одном из отелей в центре Барселоны прогремел взрыв, силы правопорядка исключают версию теракта."Исключается теракт и главная гипотеза, что речь может идти о использовании пиротехники на улице", - говорится в сообщении каталонских правоохранительных органов Mossos de Escuadra в Twitter.Там также сообщили, что никто серьезно не пострадал и зданию ущерб не причинен.По данным издания 20 Minutos, взрыв прогремел в гостинице Petit Palace Boquería Garden на улице Рамбла. Постояльцы эвакуированы.

https://ria.ru/20210815/pakistan-1745784835.html

барселона (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, барселона (город)