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В отеле в Барселоне прогремел взрыв
В отеле в Барселоне прогремел взрыв - РИА Новости, 16.08.2021
В отеле в Барселоне прогремел взрыв
В одном из отелей в центре Барселоны прогремел взрыв, силы правопорядка исключают версию теракта. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T16:08
2021-08-16T16:08
2021-08-16T16:08
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барселона (город)
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МАДРИД, 16 авг – РИА Новости. В одном из отелей в центре Барселоны прогремел взрыв, силы правопорядка исключают версию теракта."Исключается теракт и главная гипотеза, что речь может идти о использовании пиротехники на улице", - говорится в сообщении каталонских правоохранительных органов Mossos de Escuadra в Twitter.Там также сообщили, что никто серьезно не пострадал и зданию ущерб не причинен.По данным издания 20 Minutos, взрыв прогремел в гостинице Petit Palace Boquería Garden на улице Рамбла. Постояльцы эвакуированы.
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в мире, барселона (город)
В отеле в Барселоне прогремел взрыв
В отеле в Барселоне прогремел взрыв, полиция исключила возможность теракта