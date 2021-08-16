https://ria.ru/20210816/veschanie-1745888198.html
Юристы RT изучают ответ Люксембурга по лицензии на вещание на немецком
Юристы RT изучают ответ Люксембурга по лицензии на вещание на немецком - РИА Новости, 16.08.2021
Юристы RT изучают ответ Люксембурга по лицензии на вещание на немецком
Юристы RT изучают ответ Люксембурга по поводу вещания канала на немецком языке в этой стране, после этого будут приниматься решения о дальнейших действиях,... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T11:08
2021-08-16T11:08
2021-08-16T11:08
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Юристы RT изучают ответ Люксембурга по поводу вещания канала на немецком языке в этой стране, после этого будут приниматься решения о дальнейших действиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.Ранее в СМИ появилась информация, что медиарегулятор Люксембурга отказал российскому телеканалу RT в выдаче лицензии на вещание на немецком языке на территории страны по причине несоответствия телеканала техническим критериям."Мы получили ответ Люксембурга по поводу лицензии на вещание RT на немецком. Наши юристы его внимательно изучают, после этого мы примем решение о дальнейших действиях", - говорится в сообщении.Уточняется, что RT продолжит предоставлять немецкоязычной аудитории новостной контент, как делал это последние семь лет.
https://ria.ru/20210809/psaki-1745095989.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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медиа - общество, люксембург (государство), телеканал rt
Юристы RT изучают ответ Люксембурга по лицензии на вещание на немецком
Юристы RT изучают ответ Люксембурга после отказа о выдаче лицензии на вещание на немецком языке