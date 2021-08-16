Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210816/veschanie-1745888198.html
Юристы RT изучают ответ Люксембурга по лицензии на вещание на немецком
Юристы RT изучают ответ Люксембурга по лицензии на вещание на немецком - РИА Новости, 16.08.2021
Юристы RT изучают ответ Люксембурга по лицензии на вещание на немецком
Юристы RT изучают ответ Люксембурга по поводу вещания канала на немецком языке в этой стране, после этого будут приниматься решения о дальнейших действиях,... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T11:08
2021-08-16T11:08
медиа - общество
люксембург (государство)
телеканал rt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735403134_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_c7f3c6c2fe195f0b833906a2b7185dd7.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Юристы RT изучают ответ Люксембурга по поводу вещания канала на немецком языке в этой стране, после этого будут приниматься решения о дальнейших действиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.Ранее в СМИ появилась информация, что медиарегулятор Люксембурга отказал российскому телеканалу RT в выдаче лицензии на вещание на немецком языке на территории страны по причине несоответствия телеканала техническим критериям."Мы получили ответ Люксембурга по поводу лицензии на вещание RT на немецком. Наши юристы его внимательно изучают, после этого мы примем решение о дальнейших действиях", - говорится в сообщении.Уточняется, что RT продолжит предоставлять немецкоязычной аудитории новостной контент, как делал это последние семь лет.
https://ria.ru/20210809/psaki-1745095989.html
люксембург (государство)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735403134_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_16fee9afcececee1b11ada13a86d97d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
медиа - общество, люксембург (государство), телеканал rt
11:08 16.08.2021
 
Юристы RT изучают ответ Люксембурга по лицензии на вещание на немецком

Юристы RT изучают ответ Люксембурга после отказа о выдаче лицензии на вещание на немецком языке

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушки на стенде телеканала RT на Петербургском международном экономическом форуме- 2021 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Девушки на стенде телеканала RT на Петербургском международном экономическом форуме- 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Юристы RT изучают ответ Люксембурга по поводу вещания канала на немецком языке в этой стране, после этого будут приниматься решения о дальнейших действиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Ранее в СМИ появилась информация, что медиарегулятор Люксембурга отказал российскому телеканалу RT в выдаче лицензии на вещание на немецком языке на территории страны по причине несоответствия телеканала техническим критериям.
"Мы получили ответ Люксембурга по поводу лицензии на вещание RT на немецком. Наши юристы его внимательно изучают, после этого мы примем решение о дальнейших действиях", - говорится в сообщении.
Уточняется, что RT продолжит предоставлять немецкоязычной аудитории новостной контент, как делал это последние семь лет.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 18:26
Псаки рассказала, как реагирует на критику журналистов RT
 
Медиа - ОбществоЛюксембург (государство)Телеканал RT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:10США приостановили эвакуацию из Кабула, сообщили СМИ
15:03В Казани разработали проект первого в России беспилотного метро
15:02Названы наставники десятого сезона шоу "Голос"
14:59Прокуратура начала проверку из-за сообщений о загрязнении воды на Байкале
14:58Два летчика упавшего афганского самолета находятся в больнице в Узбекистане
14:53Трутнев заявил о востребованности земли по программе "арктического гектара"
14:52Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы
14:49В Тамбовской области сожгли более 30 ампул вакцины от COVID-19
14:45Никто не ожидал, что Афганистан "падет" так быстро, заявил советник Байдена
14:45Куйвашев раскритиковал власти Серова за мытье грунтовых дорог к его визиту
14:39США начали расследование о "нерыночности" российской экономики
14:38В Узбекистане подтвердили крушение самолета афганских ВВС
14:35Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов
14:35Захарова прокомментировала обращения Рейгана к афганцам
14:35Кабулов провел переговоры со спецпредставителем США по Афганистану
14:32В Когалыме задержали мужчину, столкнувшего человека с балкона
14:27Трутнев рассказал о планах по освоению Курильских островов
14:24В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
14:18СК попросил арестовать женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак в Москве
14:11СК показал задержание главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни
Лента новостейМолния