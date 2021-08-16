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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210816/verkhnevolzhe-1745949309.html
В водоемы Верхневолжья с начала года выпущено более 3 миллионов молоди рыб
В водоемы Верхневолжья с начала года выпущено более 3 миллионов молоди рыб - РИА Новости, 16.08.2021
В водоемы Верхневолжья с начала года выпущено более 3 миллионов молоди рыб
В Иваньковское и Угличское водохранилище в Тверской области в августе выпущено 12,2 тысячи единиц молоди сазана, 20 тысяч – толстолобика, 3,5 тысячи – стерляди, РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T16:34
2021-08-16T16:34
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 16 авг – РИА Новости. В Иваньковское и Угличское водохранилище в Тверской области в августе выпущено 12,2 тысячи единиц молоди сазана, 20 тысяч – толстолобика, 3,5 тысячи – стерляди, сообщает пресс-служба регионального правительства."Верхневолжье – самый крупный по территории регион Центрального федерального округа. Это обязывает нас быть передовиками и в вопросах сохранения природных ресурсов. За прошедшие пять лет произведено зарыбление водоемов Тверской области в объемах более 22 миллионов мальков", - процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.Всего с начала 2021 года в водоемы Тверской области выпущено свыше 3 миллионов экземпляров молоди и личинок различных видов рыб. Выпуски осуществляются в Иваньковское и Угличское водохранилища, а также озеро Селигер. До конца текущего года в водоемы планируется выпустить еще 3,14 миллиона экземпляров молоди рыб.Всего зарыбление проводится ежегодно на девяти водных объектах Тверской области, относящихся к бассейну Волги, в том числе на Иваньковском, Угличском, Рыбинском, Вазузском, Вышневолоцком водохранилищах, озере Селигер.Мероприятия организованы в рамках соглашения, подписанного между правительством Тверской области и Росрыболовством на Петербургском международном экономическом форуме – 2018.Как отметили в пресс-службе, работа по восстановлению популяции рыб в бассейне Волги дает результаты. Так, в ходе контрольных отловов в Иваньковском и Угличском водохранилищах было установлено наличие стерляди весом до 1,5 килограммов.
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игорь руденя
16:34 16.08.2021
 

В водоемы Верхневолжья с начала года выпущено более 3 миллионов молоди рыб

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Игорь Руденя во время акции по запуску мальков стерляди в городе Калязине Тверской области
Губернатор Игорь Руденя во время акции по запуску мальков стерляди в городе Калязине Тверской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 16 авг – РИА Новости. В Иваньковское и Угличское водохранилище в Тверской области в августе выпущено 12,2 тысячи единиц молоди сазана, 20 тысяч – толстолобика, 3,5 тысячи – стерляди, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Верхневолжье – самый крупный по территории регион Центрального федерального округа. Это обязывает нас быть передовиками и в вопросах сохранения природных ресурсов. За прошедшие пять лет произведено зарыбление водоемов Тверской области в объемах более 22 миллионов мальков", - процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.
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Всего с начала 2021 года в водоемы Тверской области выпущено свыше 3 миллионов экземпляров молоди и личинок различных видов рыб. Выпуски осуществляются в Иваньковское и Угличское водохранилища, а также озеро Селигер. До конца текущего года в водоемы планируется выпустить еще 3,14 миллиона экземпляров молоди рыб.
Всего зарыбление проводится ежегодно на девяти водных объектах Тверской области, относящихся к бассейну Волги, в том числе на Иваньковском, Угличском, Рыбинском, Вазузском, Вышневолоцком водохранилищах, озере Селигер.
Мероприятия организованы в рамках соглашения, подписанного между правительством Тверской области и Росрыболовством на Петербургском международном экономическом форуме – 2018.
Как отметили в пресс-службе, работа по восстановлению популяции рыб в бассейне Волги дает результаты. Так, в ходе контрольных отловов в Иваньковском и Угличском водохранилищах было установлено наличие стерляди весом до 1,5 килограммов.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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