https://ria.ru/20210816/verkhnevolzhe-1745949309.html

В водоемы Верхневолжья с начала года выпущено более 3 миллионов молоди рыб

В водоемы Верхневолжья с начала года выпущено более 3 миллионов молоди рыб - РИА Новости, 16.08.2021

В водоемы Верхневолжья с начала года выпущено более 3 миллионов молоди рыб

В Иваньковское и Угличское водохранилище в Тверской области в августе выпущено 12,2 тысячи единиц молоди сазана, 20 тысяч – толстолобика, 3,5 тысячи – стерляди, РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:34

2021-08-16T16:34

2021-08-16T16:34

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 16 авг – РИА Новости. В Иваньковское и Угличское водохранилище в Тверской области в августе выпущено 12,2 тысячи единиц молоди сазана, 20 тысяч – толстолобика, 3,5 тысячи – стерляди, сообщает пресс-служба регионального правительства."Верхневолжье – самый крупный по территории регион Центрального федерального округа. Это обязывает нас быть передовиками и в вопросах сохранения природных ресурсов. За прошедшие пять лет произведено зарыбление водоемов Тверской области в объемах более 22 миллионов мальков", - процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.Всего с начала 2021 года в водоемы Тверской области выпущено свыше 3 миллионов экземпляров молоди и личинок различных видов рыб. Выпуски осуществляются в Иваньковское и Угличское водохранилища, а также озеро Селигер. До конца текущего года в водоемы планируется выпустить еще 3,14 миллиона экземпляров молоди рыб.Всего зарыбление проводится ежегодно на девяти водных объектах Тверской области, относящихся к бассейну Волги, в том числе на Иваньковском, Угличском, Рыбинском, Вазузском, Вышневолоцком водохранилищах, озере Селигер.Мероприятия организованы в рамках соглашения, подписанного между правительством Тверской области и Росрыболовством на Петербургском международном экономическом форуме – 2018.Как отметили в пресс-службе, работа по восстановлению популяции рыб в бассейне Волги дает результаты. Так, в ходе контрольных отловов в Иваньковском и Угличском водохранилищах было установлено наличие стерляди весом до 1,5 килограммов.

https://ria.ru/20210723/priyut-1742592305.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя