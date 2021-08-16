https://ria.ru/20210816/vasileva-1745999016.html
Мишустин утвердил Васильеву на должность президента РАО
Мишустин утвердил Васильеву на должность президента РАО - РИА Новости, 16.08.2021
Мишустин утвердил Васильеву на должность президента РАО
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил экс-министра просвещения Ольгу Васильеву на должность президента Российской академии образования, следует РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T20:44
2021-08-16T20:44
2021-08-16T22:25
политика
российская академия образования
общество
михаил мишустин
россия
ольга васильева
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил экс-министра просвещения Ольгу Васильеву на должность президента Российской академии образования, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации."Утвердить Васильеву Ольгу Юрьевну в должности президента Российской академии образования", - говорится в сообщении."В условиях цифровой трансформации, которая пронизывает нашу жизнь, система образования формирует новые вызовы, на которые академия должна очень точно и быстро реагировать. Обновление системы образования должно поддерживаться наукой. Академия должна развиваться как о главная организация в сфере развития наук об образовании", – приводит пресс-служба РАО слова Васильевой.Она уточнила, что развитие разных областей экономики, наращивание технологической базы – все это сквозной линией проходит через образование. По её мнению, образование – основа любого направления деятельности. Поэтому так важна поддержка фундаментальных исследований в области наук об образовании."Педагогическая наука должна быть включена в траекторию научно-технологического развития страны. Это одна из первых и важнейших задач и залог обеспечения динамичного и сбалансированного движения вперед", - добавила Васильева.В конце июня 2021 года Васильева была избрана президентом РАО.Ольга Васильева родилась 13 января 1960 года в Бугульме (Татарстан). В 1979-1982 годах Васильева работала учителем пения в школах города Москвы, в 1982-1987 годах – учителем истории в московской школе № 91. В 2002 году возглавила кафедру религиоведения Российской академии государственной службы при президенте РФ.В 2012 году она была назначена на должность заместителя директора департамента культуры правительства РФ. В 2013 году Васильева заняла пост заместителя начальника управления президента РФ по общественным проектам. 19 августа 2016 года указом президента РФ назначена министром образования и науки.После разделения в 2018 году Минобрнауки на два министерства, возглавила одна из них - министерство просвещения. На это посту находилась до 21 января 2020 года, когда новым министром просвещения РФ стал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.Ольга Васильева – профессор (2005), автор более 160 научных статей. Входит в состав попечительского совета фонда "История Отечества". Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (2014). Награждена Почетной грамотой правительства РФ (2020).
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политика, российская академия образования, общество, михаил мишустин, россия, ольга васильева
20:44 16.08.2021 (обновлено: 22:25 16.08.2021)
Мишустин утвердил Васильеву на должность президента РАО
Мишустин утвердил экс-министра Васильеву на должность президента Российской академии образования
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
утвердил экс-министра просвещения Ольгу Васильеву
на должность президента Российской академии образования
, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"Утвердить Васильеву Ольгу Юрьевну в должности президента Российской академии образования", - говорится в сообщении.
"В условиях цифровой трансформации, которая пронизывает нашу жизнь, система образования формирует новые вызовы, на которые академия должна очень точно и быстро реагировать. Обновление системы образования должно поддерживаться наукой. Академия должна развиваться как о главная организация в сфере развития наук об образовании", – приводит пресс-служба РАО слова Васильевой.
Она уточнила, что развитие разных областей экономики, наращивание технологической базы – все это сквозной линией проходит через образование. По её мнению, образование – основа любого направления деятельности. Поэтому так важна поддержка фундаментальных исследований в области наук об образовании.
"Педагогическая наука должна быть включена в траекторию научно-технологического развития страны. Это одна из первых и важнейших задач и залог обеспечения динамичного и сбалансированного движения вперед", - добавила Васильева.
В конце июня 2021 года Васильева была избрана президентом РАО.
Ольга Васильева родилась 13 января 1960 года в Бугульме
(Татарстан). В 1979-1982 годах Васильева работала учителем пения в школах города Москвы
, в 1982-1987 годах – учителем истории в московской школе № 91. В 2002 году возглавила кафедру религиоведения Российской академии государственной службы
при президенте РФ.
В 2012 году она была назначена на должность заместителя директора департамента культуры правительства РФ. В 2013 году Васильева заняла пост заместителя начальника управления президента РФ по общественным проектам. 19 августа 2016 года указом президента РФ назначена министром образования и науки.
После разделения в 2018 году Минобрнауки на два министерства, возглавила одна из них - министерство просвещения. На это посту находилась до 21 января 2020 года, когда новым министром просвещения РФ стал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов
.
Ольга Васильева – профессор (2005), автор более 160 научных статей. Входит в состав попечительского совета фонда "История Отечества". Действительный государственный советник Российской Федерации
2 класса (2014). Награждена Почетной грамотой правительства РФ (2020).