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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20210816/vaktsinatsiya-1745902514.html
Минпросвещения исключило принудительную вакцинацию учителей
Минпросвещения исключило принудительную вакцинацию учителей - РИА Новости, 16.08.2021
Минпросвещения исключило принудительную вакцинацию учителей
Принудительной вакцинации от коронавируса педагогов школ не будет, сообщается в официальном Telegram-канале министерства. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T12:27
2021-08-16T12:33
распространение коронавируса
общество
коронавирусы
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Принудительной вакцинации от коронавируса педагогов школ не будет, сообщается в официальном Telegram-канале министерства."Принудительной вакцинации педагогов и школьников не будет. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поддержал заявление уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Анны Кузнецовой о недопустимости принудительной вакцинации или всяких санкций при отказе от неё в отношении учеников и педагогов школ и учреждений среднего профессионального образования", - говорится в сообщении.
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общество, коронавирусы, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:27 16.08.2021 (обновлено: 12:33 16.08.2021)
 
Минпросвещения исключило принудительную вакцинацию учителей

Минпросвещения поддержало заявление детского омбудсмена о недопустимости принудительной вакцинации

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Принудительной вакцинации от коронавируса педагогов школ не будет, сообщается в официальном Telegram-канале министерства.
"Принудительной вакцинации педагогов и школьников не будет. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поддержал заявление уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Анны Кузнецовой о недопустимости принудительной вакцинации или всяких санкций при отказе от неё в отношении учеников и педагогов школ и учреждений среднего профессионального образования", - говорится в сообщении.
Первоклассники сидят за партами в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
12:21
Учебный год в школах начнется в традиционном формате
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирусыМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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