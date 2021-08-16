https://ria.ru/20210816/vaktsinatsiya-1745902514.html

Минпросвещения исключило принудительную вакцинацию учителей

Минпросвещения исключило принудительную вакцинацию учителей - РИА Новости, 16.08.2021

Минпросвещения исключило принудительную вакцинацию учителей

Принудительной вакцинации от коронавируса педагогов школ не будет, сообщается в официальном Telegram-канале министерства. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T12:27

2021-08-16T12:27

2021-08-16T12:33

распространение коронавируса

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министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Принудительной вакцинации от коронавируса педагогов школ не будет, сообщается в официальном Telegram-канале министерства."Принудительной вакцинации педагогов и школьников не будет. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поддержал заявление уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Анны Кузнецовой о недопустимости принудительной вакцинации или всяких санкций при отказе от неё в отношении учеников и педагогов школ и учреждений среднего профессионального образования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210816/shkola-1745901365.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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