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Минпросвещения исключило принудительную вакцинацию учителей
Минпросвещения исключило принудительную вакцинацию учителей - РИА Новости, 16.08.2021
Минпросвещения исключило принудительную вакцинацию учителей
Принудительной вакцинации от коронавируса педагогов школ не будет, сообщается в официальном Telegram-канале министерства. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T12:27
2021-08-16T12:27
2021-08-16T12:33
распространение коронавируса
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Принудительной вакцинации от коронавируса педагогов школ не будет, сообщается в официальном Telegram-канале министерства."Принудительной вакцинации педагогов и школьников не будет. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поддержал заявление уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Анны Кузнецовой о недопустимости принудительной вакцинации или всяких санкций при отказе от неё в отношении учеников и педагогов школ и учреждений среднего профессионального образования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210816/shkola-1745901365.html
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12:27 16.08.2021 (обновлено: 12:33 16.08.2021)
Минпросвещения исключило принудительную вакцинацию учителей
Минпросвещения поддержало заявление детского омбудсмена о недопустимости принудительной вакцинации