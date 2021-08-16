19:29 16.08.2021 (обновлено: 19:45 16.08.2021)
В Узбекистане сообщили о проникновении в страну афганских военных
Генпрокуратура Узбекистана: на территорию страны проникли почти 160 граждан и военных Афганистана
© REUTERS / Abror KurbonmuratovПограничники на блокпосту на узбекско-афганской границе в Айритоме, Узбекистан
ТАШКЕНТ, 16 авг – РИА Новости. Почти 160 афганских гражданских лиц и военнослужащих правительственных сил Афганистана в воскресенье незаконно проникли в Узбекистан через пограничную реку Амударья, сообщает в понедельник пресс-служба Генпрокуратуры республики.
"15 августа 158 афганских граждан и военнослужащих через реку незаконно пересекли территорию Термезского района Узбекистана", - говорится в сообщении в Telegram-канале Генпрокуратуры.
По данным ведомства, по данному факту возбуждено уголовное дело по по статье "незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан по предварительному сговору группой лиц", ведётся следствие.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России