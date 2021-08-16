https://ria.ru/20210816/uzbekistan-1745990171.html

В Узбекистане сообщили о проникновении в страну афганских военных

В Узбекистане сообщили о проникновении в страну афганских военных - РИА Новости, 16.08.2021

В Узбекистане сообщили о проникновении в страну афганских военных

Почти 160 афганских гражданских лиц и военнослужащих правительственных сил Афганистана в воскресенье незаконно проникли в Узбекистан через пограничную реку... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T19:29

2021-08-16T19:29

2021-08-16T19:45

в мире

узбекистан

афганистан

захват власти в афганистане талибами

талибан

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ТАШКЕНТ, 16 авг – РИА Новости. Почти 160 афганских гражданских лиц и военнослужащих правительственных сил Афганистана в воскресенье незаконно проникли в Узбекистан через пограничную реку Амударья, сообщает в понедельник пресс-служба Генпрокуратуры республики."15 августа 158 афганских граждан и военнослужащих через реку незаконно пересекли территорию Термезского района Узбекистана", - говорится в сообщении в Telegram-канале Генпрокуратуры.По данным ведомства, по данному факту возбуждено уголовное дело по по статье "незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан по предварительному сговору группой лиц", ведётся следствие.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745962756.html

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в мире, узбекистан, афганистан, талибан